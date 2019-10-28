У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...

Додано: Сер 13 лис, 2019 11:46

redmax11 написав: газа продержаться до весны хватит и нам и европейцам, а там уже пойдут первые поставки южнокорейских СПГ танкеров в США... газа продержаться до весны хватит и нам и европейцам, а там уже пойдут первые поставки южнокорейских СПГ танкеров в США...

Газа продержаться хватит только при условии, что зима будет теплой. Если будут сильные морозы в той же Европе, то суточное потребление сразу возрастает, а мы не в состоянии поднимать необходимое кол-во газа из хранилищ в сутки, даже если они забиты под завязку. Частично газ шел транзитом через нас сразу в Европу. Об этом и речь, но многие почему-то забывают такие детали.Тоже касается и нас самих: какие-то регионы будут мерзнуть в критических ситуациях: без транзита будет тяжко даже с нашими запасами. Реверс пока не обеспечивает необходимые краткосрочные объемы прокачки, да и не рассчитан на такие отборы. Что касается СПГ танкеров, то там больше вопросов чем ответов пока: для зимы это вообще не вариант, т.к. у нас нет необходимых пунктов перекачки с требуемой инфраструктурой, а что есть - рассчитано на совсем мизерные суточные объемы. Что касается Европы, то тот газ в Европе и останется: европейская инфраструктура на реверс в таких объемах не рассчитана в принципе. Будем реалистами.