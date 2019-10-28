RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нафтогазі розповіли, що
станеться, якщо контракту з РФ...

У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:25

curiousobro. Повністю з вами згідний. Компроміс з москалями це знову петля на шиї.
servald2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 02.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:46

  redmax11 написав:газа продержаться до весны хватит и нам и европейцам, а там уже пойдут первые поставки южнокорейских СПГ танкеров в США...

Газа продержаться хватит только при условии, что зима будет теплой. Если будут сильные морозы в той же Европе, то суточное потребление сразу возрастает, а мы не в состоянии поднимать необходимое кол-во газа из хранилищ в сутки, даже если они забиты под завязку. Частично газ шел транзитом через нас сразу в Европу. Об этом и речь, но многие почему-то забывают такие детали.
Тоже касается и нас самих: какие-то регионы будут мерзнуть в критических ситуациях: без транзита будет тяжко даже с нашими запасами. Реверс пока не обеспечивает необходимые краткосрочные объемы прокачки, да и не рассчитан на такие отборы. Что касается СПГ танкеров, то там больше вопросов чем ответов пока: для зимы это вообще не вариант, т.к. у нас нет необходимых пунктов перекачки с требуемой инфраструктурой, а что есть - рассчитано на совсем мизерные суточные объемы. Что касается Европы, то тот газ в Европе и останется: европейская инфраструктура на реверс в таких объемах не рассчитана в принципе. Будем реалистами.
Watcher
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:55

дай бог что бы зима была тёплой...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 06.08.08
Подякував: 238 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:16

Re: У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ

ничего не произойдет, так как с 2014 года (уже как 5 лет) Украина независит от российского газа..
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 17.08.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:22

  Puente написав:Колись вже давно прибалтам РФ прикручувала , що могла ... Буржуйками грілися . А зараз що ? А нам задешево продавали - і де ми ?

У прибалтів не було продажної верхівки, а інколи - і відверто злочинної
Якби тоді до влади Чорновола і Хмару - жили б українці краще, ніж поляки(
І у прибалтів не було системи транспорту газу - яка може генерувати як прибуток, так і збиток
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 21.09.13
Подякував: 774 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий... 1, 2
R2 » Пон 28 жов, 2019 18:58
19 1407
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 16:50
andrijk777
У НБУ розповіли, що змусить банки знизити ставки за...
R2 » Чет 07 лис, 2019 10:37
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 19:51
lite
В "Укртелекомі" розповіли, коли зможуть підключити села...
R2 » Вів 29 жов, 2019 12:42
2 142
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 13:07
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3928)
14.11.2019 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.