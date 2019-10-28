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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:25
curiousobro. Повністю з вами згідний. Компроміс з москалями це знову петля на шиї.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:46
Газа продержаться хватит только при условии, что зима будет теплой. Если будут сильные морозы в той же Европе, то суточное потребление сразу возрастает, а мы не в состоянии поднимать необходимое кол-во газа из хранилищ в сутки, даже если они забиты под завязку. Частично газ шел транзитом через нас сразу в Европу. Об этом и речь, но многие почему-то забывают такие детали.
Тоже касается и нас самих: какие-то регионы будут мерзнуть в критических ситуациях: без транзита будет тяжко даже с нашими запасами. Реверс пока не обеспечивает необходимые краткосрочные объемы прокачки, да и не рассчитан на такие отборы. Что касается СПГ танкеров, то там больше вопросов чем ответов пока: для зимы это вообще не вариант, т.к. у нас нет необходимых пунктов перекачки с требуемой инфраструктурой, а что есть - рассчитано на совсем мизерные суточные объемы. Что касается Европы, то тот газ в Европе и останется: европейская инфраструктура на реверс в таких объемах не рассчитана в принципе. Будем реалистами.
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:16
Re: У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ
ничего не произойдет, так как с 2014 года (уже как 5 лет) Украина независит от российского газа..
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:22
У прибалтів не було продажної верхівки, а інколи - і відверто злочинної
Якби тоді до влади Чорновола і Хмару - жили б українці краще, ніж поляки(
І у прибалтів не було системи транспорту газу - яка може генерувати як прибуток, так і збиток
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:40
У немцев всё гуд.
Есть полные хранилища, есть транзит по СП1, скоро будет и по СП2.
Теперь уже точно не вернусь
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