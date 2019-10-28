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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:25
curiousobro. Повністю з вами згідний. Компроміс з москалями це знову петля на шиї.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:46
Газа продержаться хватит только при условии, что зима будет теплой. Если будут сильные морозы в той же Европе, то суточное потребление сразу возрастает, а мы не в состоянии поднимать необходимое кол-во газа из хранилищ в сутки, даже если они забиты под завязку. Частично газ шел транзитом через нас сразу в Европу. Об этом и речь, но многие почему-то забывают такие детали.
Тоже касается и нас самих: какие-то регионы будут мерзнуть в критических ситуациях: без транзита будет тяжко даже с нашими запасами. Реверс пока не обеспечивает необходимые краткосрочные объемы прокачки, да и не рассчитан на такие отборы. Что касается СПГ танкеров, то там больше вопросов чем ответов пока: для зимы это вообще не вариант, т.к. у нас нет необходимых пунктов перекачки с требуемой инфраструктурой, а что есть - рассчитано на совсем мизерные суточные объемы. Что касается Европы, то тот газ в Европе и останется: европейская инфраструктура на реверс в таких объемах не рассчитана в принципе. Будем реалистами.
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:16
Re: У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ
ничего не произойдет, так как с 2014 года (уже как 5 лет) Украина независит от российского газа..
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:22
У прибалтів не було продажної верхівки, а інколи - і відверто злочинної
Якби тоді до влади Чорновола і Хмару - жили б українці краще, ніж поляки(
І у прибалтів не було системи транспорту газу - яка може генерувати як прибуток, так і збиток
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:40
У немцев всё гуд.
Есть полные хранилища, есть транзит по СП1, скоро будет и по СП2.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:13
Читая комментарии, на ум приходит следующее сравнение (используя покерную аналогию)
Нафтогаз - это игрок, имеющий на руках пару, но блефующий словно у него роял флеш. Да еще и забывший при этом, что его карты рубашкой повернуты к себе, а картинками - на всеобщее обозрение.
Его руководство делает все, чтобы транзит прекратился, а Газпром был бы выставлен перед Европой ненадежной компанией. Несомненно, некоторый ущерб репутации с прекращение транзита будет нанесен, но дальше..
- Январь и февраль 20-го Газпром заполнит поставками из европейских же собственных хранилищ, март - покупкой газа на спотовом рынке и СПГ у Новатека (это принесет некоторые убытки). В апреле потребление кратно упадет, а максимум в мае в строй вступит СП-2 и его продолжение на суше. А дальше начнется самое интересное - закупка Нафтогазом газа на зиму в Европе. И тут выяснится, что дешевого трубопроводного газа из России в Европе нет - он поставляется ограниченным объемом только по СП-1/СП-2/Ямал-Европа (через Польшу)/ТП. И он будет весь выкуплен Европой для собственных нужд. На долю Украины достанется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗ - микс из голландского/норвежского/алжирского и СПГ из Катара/США. Со средней ценой на спотовом рынке от 200+ долларов за 1000 м3, который еще нужно будет доставить до Ужгорода или Чопа за 1000 км (+ 40 долларов за 1000 м3 тарнзита). А потом по ГТС еще на 1000 км до Харькова или Днепра. Сколько это будет стоить - большой вопрос. Ведь условно постоянные расходы ГТС (не зависящие от объема прокачки) теперь нужно будет делить не на 90 млрд. м3 с востока на запад, а всего на 12 с запада на восток.
И такой порядок будет сохраняться не 2-3 месяца (как зимой 20-го), а на годы вперед.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:28
Вы жд билет на поездочку до крыма приобрели?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:27
Украина вроде ещё при Гройсмане стала экспортером газа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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