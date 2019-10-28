У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...

Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:13

Читая комментарии, на ум приходит следующее сравнение (используя покерную аналогию)

Нафтогаз - это игрок, имеющий на руках пару , но блефующий словно у него роял флеш . Да еще и забывший при этом, что его карты рубашкой повернуты к себе, а картинками - на всеобщее обозрение.

Его руководство делает все, чтобы транзит прекратился, а Газпром был бы выставлен перед Европой ненадежной компанией. Несомненно, некоторый ущерб репутации с прекращение транзита будет нанесен, но дальше..

- Январь и февраль 20-го Газпром заполнит поставками из европейских же собственных хранилищ, март - покупкой газа на спотовом рынке и СПГ у Новатека (это принесет некоторые убытки). В апреле потребление кратно упадет, а максимум в мае в строй вступит СП-2 и его продолжение на суше. А дальше начнется самое интересное - закупка Нафтогазом газа на зиму в Европе. И тут выяснится, что дешевого трубопроводного газа из России в Европе нет - он поставляется ограниченным объемом только по СП-1/СП-2/Ямал-Европа (через Польшу)/ТП. И он будет весь выкуплен Европой для собственных нужд. На долю Украины достанется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗ - микс из голландского/норвежского/алжирского и СПГ из Катара/США. Со средней ценой на спотовом рынке от 200+ долларов за 1000 м3, который еще нужно будет доставить до Ужгорода или Чопа за 1000 км (+ 40 долларов за 1000 м3 тарнзита). А потом по ГТС еще на 1000 км до Харькова или Днепра. Сколько это будет стоить - большой вопрос. Ведь условно постоянные расходы ГТС (не зависящие от объема прокачки) теперь нужно будет делить не на 90 млрд. м3 с востока на запад, а всего на 12 с запада на восток.

И такой порядок будет сохраняться не 2-3 месяца (как зимой 20-го), а на годы вперед.