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У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:41
warlamp написав:
Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.
и вам этот сценарий кажется адекватным?
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:51
warlamp написав:
Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.
А что поляки готовы поставлять газ за судебные решения? Без денег?
Ибо пока, ни по одному решению ни Украина, ни Нафтогаз не получили ни копейки.
Теперь уже точно не вернусь
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