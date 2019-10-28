У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...

Додано: Суб 16 лис, 2019 21:56

Shram написав: curiousobro написав: Тут как говорится лучше ужасный конец, чем ужас без конца.



На юх их с такими вариантами, прикрутить вентиль и ждать, пока немцы там им яйца не прикрутят. Тут как говорится лучше ужасный конец, чем ужас без конца.На юх их с такими вариантами, прикрутить вентиль и ждать, пока немцы там им яйца не прикрутят.



У немцев всё гуд.

Есть полные хранилища, есть транзит по СП1, скоро будет и по СП2. У немцев всё гуд.Есть полные хранилища, есть транзит по СП1, скоро будет и по СП2.

Вы немного не поняли мою мысль.Немцы тут условные, потому что они одни из главных в евросоюзе и как бы они не хотели сп2, угандошить украинскую ветку по политическим причинам - это нелогично для европы. По аналогии со связью. Все хотят много линий связи вместо одной, чтобы не становится заложниками этой линии. Но и рубить самую жирную линию, с возможностью подкачки (газохранилищами) и с возможностью увеличить при необходимости объем в 2 раза - это тупость.Вангую - пару месяцев побудем без росийского транзита, потом таки европейцы дожмут Россию на 40-50 млдр кубов в год транзита.Нашего Вову за это изношают на уступки по ордло и он согласится.