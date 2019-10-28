У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...

Додано: Пон 18 лис, 2019 10:52

warlamp написав: Shram написав: warlamp написав: Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян. Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.



А что поляки готовы поставлять газ за судебные решения? Без денег?

Ибо пока, ни по одному решению ни Украина, ни Нафтогаз не получили ни копейки. А что поляки готовы поставлять газ за судебные решения? Без денег?Ибо пока, ни по одному решению ни Украина, ни Нафтогаз не получили ни копейки.



Идут апелляции, западная фемида и Нафтогаз долго запрягают. Потом арестуют счета, трубы и вспомнят, что у Газпрома есть главный владелец - РФ (пакет >50% акций), у которой полно заграничной недвиги и др. активов. Идут апелляции, западная фемида и Нафтогаз долго запрягают. Потом арестуют счета, трубы и вспомнят, что у Газпрома есть главный владелец - РФ (пакет >50% акций), у которой полно заграничной недвиги и др. активов.

О, это длящееся уже 28 лет ожидание чуда - то денег гетмана Полуботка, то конфискации имущества РФ, то получения 12-ти миллиардов за неподписанный договор...Результат ВСЕГДА ОДИН И ТОТ ЖЕ - НИЧЕГО. Я понимаю, европейская Фемида (самая справедливая в мире) смогла оДИН РАЗ вынести вердикт в пользу Нафтогаза, на основании того, что у него денег нет, а у Газпрома есть, но представить себе, что нечто подобное повториться за отказ подписать Договор - это конечно, из ряда вон (хотя гг-ам Кобелему и Витренко, похоже, удалось уверить страну, что деньги будут). Из той же серии - привлечь РФ к ответу по обязательствам Газпрома. Во-первых, у РФ как государства чуть больше 50% акций( а остальное у частных инвесторов, например у Вашего покорного слуги около 1/1000-ой процента, и я не представляю механизма, способного заставить МЕНЯ ЛИЧНО отвечать по обязательствам ПАО ГАЗПРОМ). Во-вторых, ПАО - публичное акционерное общество, предполагает по сути своей ответственность ОБЩЕСТВА по своим обязательствам, но никак НЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЕГО АКЦИЙ. В-третьих, очень советую вспомнить дело Юкоса о 50-ти миллиардах долларов. К суду пытались привлечь именно РФ, и что, кто-то получил от нее 50 млрд.?Забудьте. Несомненно, ГАЗПРОМ ждут несколько неприятных месяцев зимой-весной 20-го, но очень боюсь, что Украину ждет НЕСКОЛЬКО ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНЫХ ЛЕТ.