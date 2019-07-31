У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...

Додано: Вів 19 лис, 2019 10:16

Ratatui написав: Shram написав: Ratatui написав:

Лучше чистый и дорогой пиндосский, чем вонючий с лахмотьями и азотом москальский. Лучше чистый и дорогой пиндосский, чем вонючий с лахмотьями и азотом москальский.



А ещё многие украинцы считают что газ бывает эльфийский демократический и мордорский тоталитарный ...

Правда многие при этом не понимают, что дорогие энергоресурсы - это не только дорогая коммуналка, но и потеря конкурентоспособности во многих сферах экономики. А ещё многие украинцы считают что газ бывает эльфийский демократический и мордорский тоталитарный ...Правда многие при этом не понимают, что дорогие энергоресурсы - это не только дорогая коммуналка, но и потеря конкурентоспособности во многих сферах экономики.



Конкурентоспособность всего того дерьма, что делают на постсоветском пространстве потеряна ещё до 1991 года. Всё, что способны производить это алюминиевые и чугунные чушки, зерно,нефть и газ. А в ближайшее время закатится и эра космонавтики. Так, что дорогое и некачественное дерьмо делают давно.Как говорится пугать собственно и не чем. Конкурентоспособность всего того дерьма, что делают на постсоветском пространстве потеряна ещё до 1991 года. Всё, что способны производить это алюминиевые и чугунные чушки, зерно,нефть и газ. А в ближайшее время закатится и эра космонавтики. Так, что дорогое и некачественное дерьмо делают давно.Как говорится пугать собственно и не чем.

Одно не понятно, как это РФ производит промышленной продукции разного назначения (от овощных консервов и обуви до самолетов и суперкомпьютеров) на 70 трлн. рублей в год (1,1 трлн. долларов) в жесткой конкуренции с импортом, не подозревая, что ее эра закатилась?По теме - Нафтогаз отверг ПУБЛИЧНОЕ предложение Газпрома по транзиту, и теперь шансы получить что-либо (12 млрд. долларов!!!) за не продление Договора, которое должно было по мысли пана Кобелева бесплатно питать Украину газом еще лет 5, обнулились (конечно, будет арбитраж, в котором Нафтогаз потратит очередные 20-30 млн. долларов на адвокатов, но и только)Есть, конечно, мизерные шансы, что транзитный договор подпишут на флажке, под бой курантов, но скорее всего в начале марта, когда запасы газа в ПГХ уполовинятся (а вместе с ними и давление в них), последует очередное ПРИКРУТИ, вот только газ для работы ГТС придется тянуть по ФИЗИЧЕСКОМУ реверсу за 1000 км...