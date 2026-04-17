The_Rebel написав:І що там епоха наостанок сказала? Тепер Донні поставить свого лакея включить друкарський верстат?
Зараз рудий через свого кишенькового нового главу ФРС буде заливати ринки грошима, перед осінніми мідтерм-виборами. Снп500 полетить на луну, за ним крипта та все інше. Рассел, Насдак, усі акції, усе полетить туземун.
budivelnik написав:І саме тому , таке поняття як корупція постійно підігрівається серед населення, бо боротись треба з тим що неможливо перемогти....
Які Ваші пропозиції? Залишаєм все, як є, та радіємо за вову із андреєм?
Мої пропозиції прості до офігевання.... Менше надіємось на те що вова з андрієм.. ,чи петро з ніною -будуть думати про нас... бо вони все одно будуть думати про себе І на СВОЄМУ рівні зациклюємо свої потреби.. Типу Можна вимагати щоб голова ОСББ пішов в міськраду і пробив нам фінансування.... А можна вимагати щоб голова ОСББ пішов в міськраду і ВІДМОВИВСЯ від дофінансування з міста бо ми самі відремонтуємо свої стіни... В першому випадку ми множимо корупцію.. бо що таке Голова ОСББ домовився з МЕРОМ ? це те що наш голова дав більший хабар меру ніж інші голови.... Те саме з дорогою в сільраді чи додатковою оплатою викладачам ( бо якщо додаткову оплату приносить голова районо... то вчителю до пятої точки рівень знань наших дітей....) І от коли виявиться що населення нічого не потребує... тоді влада змушена буде на виборах ПРОСИТИ населення за неї голосувати... а населення буде виставляти вимогу Не пофарбувати паркан (де вкрадуть всі від виробника фарби до начальника рему ) а зменшити податки бо й так ми все самі робимо..
А поки тутешні читачі будуть вважати що ПДВ це не податок на зарплату ( і автоматично податок на податки з зарплати , які ПЛАТИТЬ виробник а не споживач) до того часу будете отримувати 300 грн з 1000 створеного і просити щоб з 700 перерозподілених вкрали не більше 300.....
Графік погашень та облсуговування боргу в 2026 році помісячно (оцінка мінфіну травень 2026)
Пікові виплати серпень та листопад - 96,8 млрд грн та 94,2 млрд грн відповідно. Пікові виплати по зовнішньому боргу - липень та серпень, по внутрішньому - червень та листопад.
Травнева оцінка виплат та погашень боргу з 2026 по 2032 роки зросла на 11% до 5,16 трлн грн, проти січневої оцінки 4,66 трлн грн. При цьому найбільше зросла саме оцінка погашення (+14,3%). Боргове навантаження зростає. 2027 та 2028 роки будуть піковими. Без допомоги тут ніяк не перекритися
Хлопці, скажіть, а чого у банках такий маленький курс на купівлю долара? Треба було велику суму продати, щоб віддати гривню по курсу НБУ, а як подивився на курси, то офігів: отп 43,55, приват 43,50, решта теж такі. А треба було найближче до 43,97 здати. Навіть, у рандомному гуртовому обміннику в інтернеті запропонували курс 43,65. Чого так? У минулому році була така сама задача, так курси на прийомку були набагато ближче до курсу НБУ, а у гуртових обмінниках, навіть дуже наближені.
А что не так? По слухам доллар дешевеет и будет продолжать. Вот в кассах превентивно BID и уменьшили. Обычное дело. Как и то, что в обменниках в будний день покупают дороже, чем в банках. Как будет валютная паника, что у доллара ракета, тогда и в банках поднимется и может даже выше курса НБУ.
Вопрос, как я понял, был не почему курс падает, а почему в кассах банков быстрее, чем у НБУ. Хотя может ответ "потому, что Венгрия" и на это не хуже прочих. Кстати, OTP банк сейчас стал КЛ резать и в выдаче кредиток отказывать. Может и потому, что на деньги Ощада рассчитывал, а пришлось отдать.
Сегодня - в сетевой обменке курс приема был выше 1,18 баксов за евро ("блумберг" светит 1,1755). Думаю, что не только НБУ переориентировался на евро, но и банки и обменки - также, ориентируясь на спрос клиентов, родычи которых в массе своей именно в Европе осели и потребуют финансовой подпитки.