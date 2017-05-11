Медицина в Україні

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой». І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині» Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))
90% ефекту для скидання ваги дає зміна раціону і харчових звичок. Без цього навіть 10км в день пробіжок може бути марними
Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой». І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині» Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))
Animal Cuts - це найбільш продаваний і популярний спалювач жиру на ринку. Це спеціальна формула для формування м’язів з такою сильною ефективністю, що її також використовують професійні спортсмени та бодібілдери. До його складу входить до 38 діючих речовин, які містяться у великих кількостях.
https://gymbeam.ua/ua/fatburner-animal- ... ition.html я користувався років 8 тому, гарна річ (втрачаєш десь 2кг ваги на тиждень), коли працюєш з вагою в качалке (склад:зелений чай, ще якісь листя, багато натурального кофіїну)-температура тіла підвищується на 2 години на 0,5град, це прискорює спалення жиру
на ринку вибір жиросплювачів достатньо великий і не треба бігати закутаним в целофан бігати після 45р взагалі не корисно (я більше 2км не бігаю), а 10км взагалі бігав у житті 2-3 рази (це нудно і не корисно), краще вже велобайк
Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой». І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині» Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))
Animal Cuts - це найбільш продаваний і популярний спалювач жиру на ринку. Це спеціальна формула для формування м’язів з такою сильною ефективністю, що її також використовують професійні спортсмени та бодібілдери. До його складу входить до 38 діючих речовин, які містяться у великих кількостях.
https://gymbeam.ua/ua/fatburner-animal- ... ition.html я користувався років 8 тому, гарна річ (втрачаєш десь 2кг ваги на тиждень), коли працюєш з вагою в качалке (склад:зелений чай, ще якісь листя, багато натурального кофіїну)-температура тіла підвищується на 2 години на 0,5град, це прискорює спалення жиру
на ринку вибір жиросплювачів достатньо великий і не треба бігати закутаним в целофан бігати після 45р взагалі не корисно (я більше 2км не бігаю), а 10км взагалі бігав у житті 2-3 рази (це нудно і не корисно), краще вже велобайк
Спалювачів, Анаболіки - зло, здоровья точно не добавит Бігав 4 роки кожного тижня по 10 км. (осінь-весна)виливав піт з саветского салафанового спорткостюма , враження як заново народився, была пруха, вам знакомо это слово?
русский опыт дети инвалиды и пенсионеры живут в одном интернате опыт скорее отрицательный общение это хорошо, но детям нужно развитие. которое старики им вряд ли дадут. очередной пшик как Сколково, когда большой бизнес парк превратился в коттеджный посёлок.