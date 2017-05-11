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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:у моего друга заболела мама

Вона захворіла до купівлі поліса чи після?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 29 січ, 2025 22:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:07

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:у моего друга заболела мама

Вона захворіла до купівлі поліса чи після?

там обязательное страхование, полис до болезни. Болезнь смертельная. Тем не менее год с лишним ск её лечила
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:07

  Дюрі-бачі написав:1. Страхова компанія хоче отримати прибуток.

Страхова медицина це не обов`язково страхова компанія.
2. 99% страхових полісів не передбачають лікування хронічних захворювань, які були до його заключення.

При страховій медицині звісно є базові послуги, які лікуються у межах цієї медицини. Але хто сказав шо не лікують хронічні хвороби? Можуть в межах базових послуг не надавать наприклад пластичну хірургію, або протезування зубів, або у палаті стаціонара ти будеш не один.
Єдиний випадок, коли страхова медицина краще - це коли ти відносно здоровий, а потім знайшли якесь рідкісне захворювання, яке дуже дорого лікувати.
Коли ти здоровий, то що страховка, що податки - це гроші на вітер, тут +/- парітет.
А от коли ти типова людина із купою хронічних захворювань - то страховка просто не дасть їх лікувати.

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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:там обязательное страхование, полис до болезни. Болезнь смертельная. Тем не менее год с лишним ск её лечила


От я хотів застрахувати маму від варикоза (який вже частково є, але поки не потребує операції, але через 3-5 років буде потребувати) і серцево-судинних захворювань (інфарктів/інсультів), а страхові не хочуть...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:11

  Дюрі-бачі написав:Wirująświatła 1. Страхова компанія хоче отримати прибуток.
2. 99% страхових полісів не передбачають лікування хронічних захворювань, які були до його заключення.


В штатах виключаються хронічні захворювання (pre-existing conditions) перші півроку дії полісу. Далі вони покриваються. У випадках переходу організації (роботи) до іншої страхової, цей період не застосовується.

Інша річ, якщо дуже дорого і хронічно, то в якийсь момент страховку можуть не продовжити.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:23

Wirująświatła про страхову взагалі і її основну проблему: хвору людину ніхто страхувати і потім лікувати не хоче
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:25

  Дюрі-бачі написав:Wirująświatła про страхову взагалі і її основну проблему: хвору людину ніхто страхувати і потім лікувати не хоче

а здорового лечить не нужно! кого они тогда лечат?? а если серьезно, данный вопрос должен быть урегулирован законодательно. Тогда хочет/не хочет не будет иметь значение, либо выполняешь закон либо сдаешь лицензию. Только в нашей стране так можно закон не выполнять и лицензию сохранить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:43

Re: Медицина в Україні

  Wirująświatła написав:кого они тогда лечат??

Здорового, який раптово став хворим.
А коли звичайна людина розуміє, що високий ризик захворіти і йде до страхової, то вона в прольоті.
А в США на це ще й накладається смертельно небезпечна особливість, яка доводить людей до банкрутства, коли вартість послуг визначаєть не до їх надання, а після. І страхова не 100% покриває вартість послуг.
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