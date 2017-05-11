Медицина в Україні

Додано: Чет 30 січ, 2025 09:25

Water написав: При страховій медицині звісно є базові послуги, які лікуються у межах цієї медицини. Але хто сказав шо не лікують хронічні хвороби? Можуть в межах базових послуг не надавать наприклад пластичну хірургію, або протезування зубів, або у палаті стаціонара ти будеш не один.

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Брєд. При страховій медицині звісно є базові послуги, які лікуються у межах цієї медицини. Але хто сказав шо не лікують хронічні хвороби? Можуть в межах базових послуг не надавать наприклад пластичну хірургію, або протезування зубів, або у палаті стаціонара ти будеш не один....Брєд.

Почитайте исключения в страховом полисе, а после - пишите всякую пургу из чувства справедливости."Хроника" - НЕ покрывается страховкой, страховка (любая, в т.ч., медицинская) - покрывает непредвиденные случаи. Даже стоматология - НЕ всегда покрывается, а протезирование (на личном опыте) - НЕ покрывается на 100% (поэтому некоторые частные стоматологи протезирование (установку штифта в корень зуба с последующим наращиванием на него пломбировочной массы) для страховой мне оформляли просто как пломбирование/лечение зуба)!Опять-же, на личном опыте (а я по работе сопровождал HR и оформление страховок вообще): HR для оформления мед. страховок на сотрудников отобрала из страховых с положительным отзывом несколько и начала с ними переговоры по доп.скидкам ("плюшкам") "на опт", В ЧАСТНОСТИ, по покрытию страховкой и сотрудницы с хронической болячкой тазобедренного сустава. "Дожали" одну, которая согласилась и в последующем - перезаключали с ней уже как постоянный клиент (страховки-то -- годовые!), каждый раз (!) "тыкая носом" в эту договоренность, в т.ч., по больничным этой сотрудницы, настаивая на возмещении расходов по ее лечению страховой. НЕ думаю, что за прошедшие 15-20 лет что изменилось в этом вопросе у страховых...