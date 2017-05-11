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Медицина в Україні. Здоров'я

Медицина в Україні. Здоров'я
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:50

Re: Медицина в Україні. Здоров'я

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Доречі повʼязано))
Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲
есть у меня приятель в прошлом бегун, сейчас мучается от болей в коленях из-за разрушенных менисков. Пешком 1км и всё это его предел, дальше - боль. Постоянно чем то натирает колени обезбаливающими. у второго друга отец марафонец умер прямо на стадионе. Около 40лет ему было. Емнип.
Біг насправді не надто корисна штука і вимагає грамотного підходу: спеціальних бігових вправ (СБУ))), правильної постановки стопи, якісного взуття. Любителів, що встигли повбивати собі коліна, вистачає.
А щодо марафону: щось всі забувають, що перший "марафонець" якраз таки після тої пробіжки помер.
Але мова трохи не про те. Відновитися до прийнятної фізичної форми в 40+ цілком реально. Скинути зайву вагу, попрацювати над витривалістю. Це не обовʼязково біг, але й вийти з рівня "щас здохну на старті" на 5км пробіжку без переходу на крок при бажанні- справа 2-3 місяців тренувань. Звісно, якщо немає чогось серйозного хронічного, чи потреби спочатку скинути зайві 50 кг.
Faceless
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