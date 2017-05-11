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Медицина в Україні. Здоров'я
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 03 лют, 2025 15:50
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Доречі повʼязано))
Як вимушено не займався місяць-другий, так щось їх не так вже і хочеться. Став питати «стариків» про вправи для «дна таза», чи як воно правильно звучить. Плюс лежання на холодному інколи свою справу робить. Скоро почну про табли мабуть питати. Це жах 🥲🥲
есть у меня приятель в прошлом бегун, сейчас мучается от болей в коленях из-за разрушенных менисков. Пешком 1км и всё это его предел, дальше - боль. Постоянно чем то натирает колени обезбаливающими. у второго друга отец марафонец умер прямо на стадионе. Около 40лет ему было. Емнип.
Біг насправді не надто корисна штука і вимагає грамотного підходу: спеціальних бігових вправ (СБУ))), правильної постановки стопи, якісного взуття. Любителів, що встигли повбивати собі коліна, вистачає.
А щодо марафону: щось всі забувають, що перший "марафонець" якраз таки після тої пробіжки помер.
Але мова трохи не про те. Відновитися до прийнятної фізичної форми в 40+ цілком реально. Скинути зайву вагу, попрацювати над витривалістю. Це не обовʼязково біг, але й вийти з рівня "щас здохну на старті" на 5км пробіжку без переходу на крок при бажанні- справа 2-3 місяців тренувань. Звісно, якщо немає чогось серйозного хронічного, чи потреби спочатку скинути зайві 50 кг.
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Додано: Сер 05 лют, 2025 20:55
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:47
Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:56
hxbbgaf написав:
Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
что тут скажешь, везде схемки, везде откаты ... так и живем
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Proofy
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Додано: Чет 13 лют, 2025 13:33
Те ж саме з УЗД, доки по телеку талдичать, що все безкоштовно і рай земний і медична манна небесна, записатись на нього неможливо, черга в 100 разів довше ніж кількість місць і спеціаьно всім говорять бігти на 8:00, напевно, щоб познущатись. Не говорячи вже про МРТ. Скільки можна вішати людям лапшу, кляті корупціонери!
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Чет 13 лют, 2025 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 13:35
Proofy написав: hxbbgaf написав:
Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
что тут скажешь, везде схемки, везде откаты ... так и живем
Хтось живе, а хтось ні, доки всі ці покидьки, вся ця медична мафія знущається з людей
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Додано: Чет 13 лют, 2025 15:55
hxbbgaf написав:
Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
Что серьезно ? Пенсов еще кормят эналаприлом и симвастатином ? Это трэш конечно. Но прописывать людям такое малоэффективное старьё с кучой побочек. Ну хотя бы вместо эналаприла пусть старый, но на порядок более эффективный лозартан, а вместо симвастатина аторвастатин или розувастатин.
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freeze
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 09:19
freeze написав: hxbbgaf написав:
Виписали мамі еналапріл и симвастатин, симвастатину по цій програмі в аптеках нема, а еналапріл продають спеціально по 56 гривень польський зі знижкою виходить 30 з чимось, в той час як наш єналапріл коштує 10 гривень у будь-якій аптеці без усіляких знижок!
Что серьезно ? Пенсов еще кормят эналаприлом и симвастатином ? Это трэш конечно. Но прописывать людям такое малоэффективное старьё с кучой побочек. Ну хотя бы вместо эналаприла пусть старый, но на порядок более эффективный лозартан, а вместо симвастатина аторвастатин или розувастатин.
У папы когда-то был холестерин 11, ему выписывали аторвастатин. Он чем-то лучше, думал, принцип тот же?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 14 лют, 2025 09:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 09:21
А взагалі, покидьки, по телеку цілими днями тріщать, що все безкоштовно, а записатись на УЗД нереальна задача, стоїть натовп, який ніколи не достоїться, тому що тільки 5 місць на УЗД - решта тупо не хочуть працювати, немає запису взагалі, або пару годин на день, напевно, для своїх або за хабарі.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:10
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