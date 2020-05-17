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Finance.ua: Як оформити
віртуальну картку Приватбанку

Finance.ua: Як оформити віртуальну картку Приватбанку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:57

Finance.ua: Як оформити віртуальну картку Приватбанку

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І навіщо вона потрібна
Навіщо потрібна віртуальна картка? Передусім для більшої безпеки ваших грошей. Ми розповімо, як оформити таку картку в ПриватБанку і в яких ситуаціях краще використовувати саме її, а не пластик.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:36

Добрый день.У меня вопрос - какая процентная ставка для виртуальной карты,,?
ggorbunova24
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:58

  ggorbunova24 написав:Добрый день.У меня вопрос - какая процентная ставка для виртуальной карты,,?


Виртуальная карта - это та же «Универсальная» или Карта для выплат со всеми их тарифами.

С ув. Ирина
Ірина_
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