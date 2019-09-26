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Finance.ua: Як оформити віртуальну картку Приватбанку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:57
Пропонуємо до обговорення:
І навіщо вона потрібна
Навіщо потрібна віртуальна картка? Передусім для більшої безпеки ваших грошей. Ми розповімо, як оформити таку картку в ПриватБанку і в яких ситуаціях краще використовувати саме її, а не пластик.
Дивися повний текст Як оформити віртуальну картку Приватбанку
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D2
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:36
Добрый день.У меня вопрос - какая процентная ставка для виртуальной карты,,?
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ggorbunova24
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:58
ggorbunova24 написав:
Добрый день.У меня вопрос - какая процентная ставка для виртуальной карты,,?
Виртуальная карта - это та же «Универсальная» или Карта для выплат со всеми их тарифами.
С ув. Ирина
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Додано: Нед 31 тра, 2020 18:05
Чи можна зробити віртуальну карту іменну?
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mywka57
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:49
Подскажите пожалуйста можно ли пополнять виртуальную карту другими картами?
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stepanetsrabota1107
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Vorlon
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