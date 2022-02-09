Електромобілі

Додано: Вів 05 жов, 2021 01:06

warlamp написав: В Германии та же беда: кВт*ч на флеш-зарядке стоит 0.79€. Стоимость одной зарядки Nissan Leaf с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 62 кВт/ч, равна стоимости 35 литров бензина, на котором Volkswagen Golf проедет гораздо больше километров. В Германии та же беда: кВт*ч на флеш-зарядке стоит 0.79€. Стоимость одной зарядки Nissan Leaf с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 62 кВт/ч, равна стоимости 35 литров бензина, на котором Volkswagen Golf проедет гораздо больше километров.

Сорри, но вы какую то ерунду рассказываете. Стоимость в Германии зависит от зарядки и примерно от 0,25 до 0,42 Евро. Можно делать домашнюю, использовать ночной тариф, реально 0,23 Евро (хотя теоритически должно быть 0,17 Евро).Вы постите картинку из шведской статьи,и эти цены для неподписанных на сервис Ionity, если они на конкретно этом сервисе заправляюся, и дальше идут цены на этом же Ionity для клиентов - 3,3 Кроны это 0,33 Евро, а для Теслы тоже цены указаны - 2,5 kr/kWh - 0,25 Евро.Тесла модель 3 берет на трассе примерно 17 kWh (на 120км в час ) на 100км, это 4,25Евро при зарядке от суперчаржера, это цена 3,2 литров дизеля, а дизельные гольфы потребляют по 4,5 литра, экономия небольшая, 1,6 евро на 100км, при среднем пробеге 10к в год это жалких 160 Евро, ну плюс 280 Евро налога и 30 Евро на масле.По городу я видел рекорды по 14 kWh, и от домашней ночной зарядки по 0,23Евро, это 3,22, Гольфик в городском цикле жрет по 5 литров, уже 330 евро в год на топливе...Конечно в сравнении с бензиновой машиной все выглядит шоколадней.Еще плюс что цена на теслы пока не падет так резко как на гольфы за год.Еще одна тема - это солнечные батареи на крыше - Если без аккамулятора то цена комплектов низкая и днем зарядка "бесплатная", такое фирмы делают, машина днем на фирме бесплатно от солнышка заправляется.