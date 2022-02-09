Електромобілі

warlamp написав:В Германии та же беда: кВт*ч на флеш-зарядке стоит 0.79€. Стоимость одной зарядки Nissan Leaf с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 62 кВт/ч, равна стоимости 35 литров бензина, на котором Volkswagen Golf проедет гораздо больше километров.
Сорри, но вы какую то ерунду рассказываете. Стоимость в Германии зависит от зарядки и примерно от 0,25 до 0,42 Евро. Можно делать домашнюю, использовать ночной тариф, реально 0,23 Евро (хотя теоритически должно быть 0,17 Евро).
Вы постите картинку из шведской статьи, https://evsinfocus.com/2019/10/28/ladds ... bladdning/ и эти цены для неподписанных на сервис Ionity, если они на конкретно этом сервисе заправляюся, и дальше идут цены на этом же Ionity для клиентов - 3,3 Кроны это 0,33 Евро, а для Теслы тоже цены указаны - 2,5 kr/kWh - 0,25 Евро.
Тесла модель 3 берет на трассе примерно 17 kWh (на 120км в час ) на 100км, это 4,25Евро при зарядке от суперчаржера, это цена 3,2 литров дизеля, а дизельные гольфы потребляют по 4,5 литра, экономия небольшая, 1,6 евро на 100км, при среднем пробеге 10к в год это жалких 160 Евро, ну плюс 280 Евро налога и 30 Евро на масле. По городу я видел рекорды по 14 kWh, и от домашней ночной зарядки по 0,23Евро, это 3,22, Гольфик в городском цикле жрет по 5 литров, уже 330 евро в год на топливе... Конечно в сравнении с бензиновой машиной все выглядит шоколадней. Еще плюс что цена на теслы пока не падет так резко как на гольфы за год. Еще одна тема - это солнечные батареи на крыше - Если без аккамулятора то цена комплектов низкая и днем зарядка "бесплатная", такое фирмы делают, машина днем на фирме бесплатно от солнышка заправляется.
warlamp написав:В Германии та же беда: кВт*ч на флеш-зарядке стоит 0.79€. Стоимость одной зарядки Nissan Leaf с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 62 кВт/ч, равна стоимости 35 литров бензина, на котором Volkswagen Golf проедет гораздо больше километров.
Сорри, но вы какую то ерунду рассказываете. Стоимость в Германии зависит от зарядки и примерно от 0,25 до 0,42 Евро. Можно делать домашнюю, использовать ночной тариф, реально 0,23 Евро (хотя теоритически должно быть 0,17 Евро).
Вы постите картинку из шведской статьи, https://evsinfocus.com/2019/10/28/ladds ... bladdning/ и эти цены для неподписанных на сервис Ionity, если они на конкретно этом сервисе заправляюся, и дальше идут цены на этом же Ionity для клиентов - 3,3 Кроны это 0,33 Евро, а для Теслы тоже цены указаны - 2,5 kr/kWh - 0,25 Евро.
Тесла модель 3 берет на трассе примерно 17 kWh (на 120км в час ) на 100км, это 4,25Евро при зарядке от суперчаржера, это цена 3,2 литров дизеля, а дизельные гольфы потребляют по 4,5 литра, экономия небольшая, 1,6 евро на 100км, при среднем пробеге 10к в год это жалких 160 Евро, ну плюс 280 Евро налога и 30 Евро на масле. По городу я видел рекорды по 14 kWh, и от домашней ночной зарядки по 0,23Евро, это 3,22, Гольфик в городском цикле жрет по 5 литров, уже 330 евро в год на топливе... Конечно в сравнении с бензиновой машиной все выглядит шоколадней. Еще плюс что цена на теслы пока не падет так резко как на гольфы за год. Еще одна тема - это солнечные батареи на крыше - Если без аккамулятора то цена комплектов низкая и днем зарядка "бесплатная", такое фирмы делают, машина днем на фирме бесплатно от солнышка заправляется.
Так и я писал про разные цены для своих (подписанных) клиентов зарядных сетей и для залётных.
Это всё из области гиперлупа омеляна. Полностью согласен с выводом по вашей ссылке: "Попри ліберальну позицію до планів українського керівництва, професор Штейнбах наголошує, що будівництво атомного реактора за сучасними світовими стандартами коштує величезні гроші. А тому він сумнівається у тому, чи вистачить Україні коштів, щоб реалізувати її далекоглядні наміри”. Тридцать лет не можем достроить 3 и 4 энергоблоки ХАЭС. В кредит АЭС строят только китайцы и россияне, но у нас с ними не сложилось. Остальные знают с кем имеют дело, поэтому готовы строить, но только по предоплате. Нет денег - нет и АЭС.
budivelnik написав:Вже ж пояснювали 1 Встановити малопотужні зарядні стовпчики вздовж тротуруару - раз плюнути , що по грошам , що по технологія 2 Поки АЕС дають 50+% нашої електрогенерації - доти нічна енергія буде на халяву 3 Взагалі бажано проектувати будинки таким чином( і сучасні ДБНи це передбачають) щоб в пішій доступності від будинку була парковка для всіх авто( розрахунок 0,7 авто на квартиру), а вже розвести по парковці живлення - раз плюнути
Это все утопия. В Украине резерв мощностей АЭС около 5000 МВт. Что-то в ремонте. Реально 4000. Т.е. примерно на 1 млн. электромобилей. А всего в Украине 10 млн. авто. Как только 20% пересядут на электрички - придет конец ночному тарифу. + война за паркоместа между двсниками и электриками с порезанными шинами и вырванными столбиками. Ну и давайте не забывать, что большая часть жилого фонда - это советская застройка почти без места для парковки.
Плюсую. Почему то очень часто все забывают об общей инфраструктуре. У нас пропускная способность дорог и парковочных мест не поспевает за количеством авто. А о том чтобы думать об улучшении инфраструктуры для электричек имхо если и говорят то тихо и в последнюю очередь)