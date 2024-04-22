Електромобілі

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на тему Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього

#<1 ... 17181920 Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:05 Denik написав: Bolt написав: Мені Ліфовських 120 км, було би цілком достатньо декілька разів в місто змотатись, на ніч на зарядку по нічному тарифу біля хати . Але немає грошей на нього, тому палю бензу на 8+кг в місяць. 😟 Мені Ліфовських 120 км, було би цілком достатньо декілька разів в місто змотатись, на ніч на зарядку по нічному тарифу біля хати . Але немає грошей на нього, тому палю бензу на 8+кг в місяць. 😟

8 кгрн * 60 місяців = 480 тис. грн.

VOLT брався за 12,5 або тих самих 480-500 тис.грн. Він банально за 5 років окупився. 8 кгрн * 60 місяців = 480 тис. грн.VOLT брався за 12,5 або тих самих 480-500 тис.грн. Він банально за 5 років окупився.

Власне йдеться, що 8 кг в місяць можу дозволити, 480 кг відразу ні. Власне йдеться, що 8 кг в місяць можу дозволити, 480 кг відразу ні. Bolt Повідомлень: 2867 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 21:12 Hotab написав: Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?))

Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля? Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?))Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля? 1 Як мінімум пяток авто з баткою в 100Квт*год +/-10%- вже є

Зікр001 - 87___100____140 квт*год (35000-50000 доларів)

Мерс EQ/E.S- 96____108____118квт*год (48000-110000 доларів)

Біайді Танг ______108 квт*год (40000-50000 доларів)

2 Батка в 100+квт*год..це задниця для кожноденного використання , бо важить від 500 кг і до 800 кг( якщо з охолодженням, а вони всі з охолодженням)

3 З свого 7-річного використання електромобілів

Приватне ( сам на роботу з роботи) - 50+/- 20км в день =99% випадків

_____________________________________300+км в день - 3 рази



Питання

Навіщо у 99% випадків возити з собою вантаж в 500+кг..якщо використовуєш максимум 15-20квт*год в день? (100 кг)

Тому

якщо таксист - то треба 60-65квт*год ( встигаєш зарядитись вночі) ,=150-200км( як правило 200км ніхто не наїзжає по Львову, в інших містах може бути по іншому)

Якщо для приватного використання то

якщо багатий буратіно то

ІД4 (80квт*год батарейка) ціна нового 25000-27000 , повний привід 35000 , б/у від 22000

+ ДВС на дальні подорожі(дизель або газ)

Якщо бідний буратіно то

15000-20000 електричка (нісан ліф2покоління, щось з бу китайців) на кожен день

і ДВС по потребі 1 Як мінімум пяток авто з баткою в 100Квт*год +/-10%- вже єЗікр001 - 87___100____140 квт*год (35000-50000 доларів)Мерс EQ/E.S- 96____108____118квт*год (48000-110000 доларів)Біайді Танг ______108 квт*год (40000-50000 доларів)2 Батка в 100+квт*год..це задниця для кожноденного використання , бо важить від 500 кг і до 800 кг( якщо з охолодженням, а вони всі з охолодженням)3 З свого 7-річного використання електромобілівПриватне ( сам на роботу з роботи) - 50+/- 20км в день =99% випадків_____________________________________300+км в день - 3 разиПитанняНавіщо у 99% випадків возити з собою вантаж в 500+кг..якщо використовуєш максимум 15-20квт*год в день? (100 кг)Томуякщо таксист - то треба 60-65квт*год ( встигаєш зарядитись вночі) ,=150-200км( як правило 200км ніхто не наїзжає по Львову, в інших містах може бути по іншому)Якщо для приватного використання тоякщо багатий буратіно тоІД4 (80квт*год батарейка) ціна нового 25000-27000 , повний привід 35000 , б/у від 22000+ ДВС на дальні подорожі(дизель або газ)Якщо бідний буратіно то15000-20000 електричка (нісан ліф2покоління, щось з бу китайців) на кожен деньі ДВС по потребі budivelnik

Заблокований Повідомлень: 27408 З нами з: 15.01.09 Подякував: 278 раз. Подякували: 2942 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 22:38 budivelnik

Ну тому я поки що на гібриді без розетки.

2 тонна машина з витратою у Києві взимку 6-7 літрів, в міжсезоння 4-5 літрів, влітку знов біля 6.

Траса теж 6-7 , як топити.

Все ж мати 1 авто, і щоб це був чистий електро, ще не час. І мабуть ще років 5 ні. Hotab Повідомлень: 12001 З нами з: 15.02.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 2214 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 17181920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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