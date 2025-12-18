Електромобілі
+ Додати тему
Відповісти на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Чет 18 гру, 2025 13:18
682 675 за новый э.мобиль. HONDA e-NP1 Base 2023 model (дешевле самоката!)
https://allo.ua/ru/elektromobili/jelekt ... model.html
Количество аккумуляторов 1 шт.
Емкость аккумулятора 54.3 кВт/ч
Модель аккумулятора Guangqi Honda
Запас хода до 420 км
Время зарядки 9 ч
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) 141 Вт·год/кг
Потребление электроэнергии (кВт/100 км) 13.6 кВт/100 км
Расположение порта DC зарядки Слева
думаю
Ирине
бы подошёл.
есть и другие (дороже)
https://allo.ua/ru/elektromobili/
Wirująświatła
Повідомлень: 31099
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
Профіль
2
3
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:02
Wirująświatła написав:
682 675 за новый э.мобиль. HONDA e-NP1 Base 2023 model (дешевле самоката!)
https://allo.ua/ru/elektromobili/jelekt ... model.html
Количество аккумуляторов 1 шт.
Емкость аккумулятора 54.3 кВт/ч
Модель аккумулятора Guangqi Honda
Запас хода до 420 км
Время зарядки 9 ч
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) 141 Вт·год/кг
Потребление электроэнергии (кВт/100 км) 13.6 кВт/100 км
Расположение порта DC зарядки Слева
думаю
Ирине
бы подошёл.
есть и другие (дороже)
https://allo.ua/ru/elektromobili/
Я фанатка Volkswagen
Електромобілі - це точно не моє. Особливо коли постійно бачу на дорозі машини на аварійці, які ледь повзуть у бік зарядки. Для мене це більше схоже на зайвий стрес, ніж на комфорт.
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5269
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2068 раз.
Профіль
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:03
Ірина_ написав: Wirująświatła написав:
682 675 за новый э.мобиль. HONDA e-NP1 Base 2023 model (дешевле самоката!)
https://allo.ua/ru/elektromobili/jelekt ... model.html
Количество аккумуляторов 1 шт.
Емкость аккумулятора 54.3 кВт/ч
Модель аккумулятора Guangqi Honda
Запас хода до 420 км
Время зарядки 9 ч
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) 141 Вт·год/кг
Потребление электроэнергии (кВт/100 км) 13.6 кВт/100 км
Расположение порта DC зарядки Слева
думаю
Ирине
бы подошёл.
есть и другие (дороже)
https://allo.ua/ru/elektromobili/
Я фанатка Volkswagen
Хоч не «Жук»?)
Я не проти жуків, смішні вони просто))
Віталя, думав тебе ТЦК прихопило, 2 дні твоя тема без твоїх простирадл))
Hotab
Повідомлень: 17365
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:06
Hotab
ні))) Люблю великі машини, щоб головою не лупитися, коли сідаєш в авто.
А жуки мені також смішні, ніби із мультика.
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5269
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2068 раз.
Профіль
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:07
А загалом, Віталя, від тебе як поціновувача Ксяомі очікував за електромобіль Ксяомі. Його якраз саме Алло і розігрує зараз)
Бачив яка там батарея? Ну і запас ходу заявляють 700 км. Допускаю що чесних (клімат, музика) це 500+ . Пристойно!
Hotab
Повідомлень: 17365
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:11
Дешевше якого самоката? Я підозрюю, що є мабуть і за лям самокати, але в чому порівняння, є і велики по 40к євро, так це топ преміум категорії тоді треба порівнювати, а не з возиком з батарейкою
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37084
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:16
Hotab написав:
Віталя, думав тебе ТЦК прихопило, 2 дні твоя тема без твоїх простирадл))
я сам кого хочешь прихоплю, тцк не радо будет
Wirująświatła
Повідомлень: 31099
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
Профіль
2
3
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:20
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Віталя, думав тебе ТЦК прихопило, 2 дні твоя тема без твоїх простирадл))
я сам кого хочешь прихоплю, тцк не радо будет
Виходь з образа, ти не серед своїх підлітків авторитет тримаєш 😅
Hotab
Повідомлень: 17365
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:21
Faceless написав:
Дешевше якого самоката? Я підозрюю, що є мабуть і за лям самокати, але в чому порівняння, є і велики по 40к євро, так це топ преміум категорії тоді треба порівнювати, а не з возиком з батарейкою
например самокат от сяоми и мерседеса amg
Wirująświatła
Повідомлень: 31099
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
Профіль
2
3
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:22
Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
Віталя, думав тебе ТЦК прихопило, 2 дні твоя тема без твоїх простирадл))
я сам кого хочешь прихоплю, тцк не радо будет
Виходь з образа, ти не серед своїх підлітків авторитет тримаєш 😅
жодних образ. кому я нужен старый и больной еврей?
Wirująświatła
Повідомлень: 31099
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
Профіль
2
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор