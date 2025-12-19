Електромобілі
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:58
Wirująświatła написав:
например самокат от сяоми и мерседеса amg
І ви його порівняли з бюджетним возиком на батарейці
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:08
вы ж не 1й день на форуме.. пишу спецом провокационные заголовки чтобы люди поинтересовались сколько теперь стоят самокаты.
Кстати купил недавно сяоми 5 поколения, доволен как слон. Ему подняли вольтаж, поставили более мощное колесо и теперь слова "горка" для него не существует. К сожалению одновременно снизили емкость акб с 12,4Ач до 10Ач. и зарядка по прежнему медленная (8 часов).
Увеличили ширину руля (появилось место для смартфона и сумочки), поставили каучуковые покрышки 10". Доработали горе механизм складывания. Короче кто купит не пожалеет. За эти деньги и близко ничего такого нет.
рекомендую брать в алло из-за кешбэка
https://allo.ua/ru/jelektrosamokaty/jel ... 603gl.html
Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:15
Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2
с моими 85кг на горки заезжает без напряга (которые сяоми про 2 не тянул) тут есть парочка таких. Но до Киевского рельефа Ирпеню далеко.
цена G30-2 30+? тут всего 19
Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2
с моими 85кг на горки заезжает без напряга.
цена G30-2 30+? тут всего 19
Я брав давно
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:18
Я брав давно
может надумаете апгрейт.
Когда Ксиоми сделает копию Е-Хаммера Н2 или на крайняк хоть Ривиана?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:20
Думаю модельки колекційні типу хот вілз давно є
