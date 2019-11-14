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Експерт дала прогноз щодо ринку
первинної нерухомості на...

Експерт дала прогноз щодо ринку первинної нерухомості на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:39

Експерт дала прогноз щодо ринку первинної нерухомості на...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року попит на житло на первинному ринку може зрости.

Дивися повний текст Експерт дала прогноз щодо ринку первинної нерухомості на 2020 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:39

давайте поглубже
alekc_sizov
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