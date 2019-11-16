Наступного року попит на житло на первинному ринку може зрости.
Дивися повний текст Експерт дала прогноз щодо ринку первинної нерухомості на 2020 рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лис, 2019 19:39
Експерт дала прогноз щодо ринку первинної нерухомості на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт дала прогноз щодо ринку первинної нерухомості на 2020 рік.
Додано: Пон 18 лис, 2019 00:46
Ключевое слово в самом начале... МОГУТ возрасти. А могут и не возрасти. Поэтому так не глубоко..
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:31
Застройщики нанимают всевозможных типа экспертов которые потом начинают трубить и спамить по всем сайтам, что недвига будет расти. А по факту растут только хотелки застройщииков, и более половины ЖК нераспродается потому что цены завышены или вообще недостроены или не введеныв эксплуатацию.
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:32
Есть основания считать, что до этого человек предсказывал погоду на год вперед
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:07
Купівельна спроможність, не зростає. Кількість населення в Україні падає, якість новобудов Економ клас. Звідки зростання попиту?
|