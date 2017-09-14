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Скільки коштує земля у різних
країнах Європи (інфографіка)

Скільки коштує земля у різних країнах Європи (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:08

Скільки коштує земля у різних країнах Європи (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У деяких країнах Європи ціни відрізняються у дев'ять разів.

Дивися повний текст Скільки коштує земля у різних країнах Європи (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:08

У нас в Україні повинно бути не менше 10ти тисяч євро за гектар, а там де чорнозем так всі 15
vstasiuk
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:36

будет и 10т и более, но уже после того как выкупят буржуи по 2-3т.
wotsergeyd
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