RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:56

Amethyst
nickvp
А що вплинуло на вибір пакета Престиж?
Які для вас в ньому переваги?
Arbitr
 
Повідомлень: 386
З нами з: 07.11.08
Подякував: 72 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:24

Arbitr
Добрий день!

Преміальне обслуговування не впливає на категорії кешбеку. Кожен клієнт отримує унікальні категорії, які формуються з урахуванням Ваших звичок, вподобань та можливих напрямків витрат. Ми прагнемо забезпечити максимально персоналізований досвід для Вас!

З повагою та турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 246
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:27

RaifHelp

маю дебетову картку Райф-АТБ (ви наче перші її випустили із поточного зоопарку АТБ карток!)

підкажіть будь ласка -
які є методи отримання кредитної картки яка буде приймати участь в програмі кешбеку від банку?

в додатку такої опції не знайшов
greenozon
 
Повідомлень: 16761
З нами з: 01.06.14
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:42

  Arbitr написав:Amethyst
nickvp
А що вплинуло на вибір пакета Престиж?
Які для вас в ньому переваги?

Наявність свого менеджера (питання до неї в мене не часто виникають, але все одно вони бувають. Рівень розуміння трохи вищий за звичайну підтримку), колись ще була відсутність 2% за зняття готівки за кордоном. але зараз це не актуально. Колись ще думав скористуватися хоча б раз послугою віддаленої медицини, але так і не скористався. Відвідування бізнес-залів також поки не актуально.. Самі умови пакету по безкоштовності дуже прості, тому хай буде. Так би мовити "їсти не просить"
nickvp
 
Повідомлень: 537
З нами з: 16.10.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:34

greenozon
Добрий день!

Дуже приємно, що Ви розглядаєте Райф для оформлення кредиту! Наразі ми можемо запропонувати кредит чи кредитну картку лише за наявності індивідуальної пропозиції від Банку. На формування пропозиції впливають такі критерії як дохід, стабільність надходжень, кредитна історія та багато іншого. Зміни цих факторів здатні істотно вплинути на доступність кредитних пропозицій.
Переглянути наявні пропозиції для Вас можливо у застосунку "MyRaif" обравши вкладку "Кредити".

З повагою та турботою, фахівець Альона
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 246
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:43

Re: Райффайзен Банк

  nickvp написав:Самі умови пакету по безкоштовності дуже прості, тому хай буде.

Дякую! А в додатку відображається прогрес їх виконання?
Arbitr
 
Повідомлень: 386
З нами з: 07.11.08
Подякував: 72 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 270271272273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 147, 148, 149
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1483 692747
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 16:48
wolt450
Агропросперіс Банк 1 ... 16, 17, 18
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
176 91547
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 вер, 2025 20:15
nord
Банк Глобус 1 ... 183, 184, 185
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1842 794762
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 вер, 2025 19:06
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.