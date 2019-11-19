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Депутати пропонують звільнити
українців від податків з...

Депутати пропонують звільнити українців від податків з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:53

Даёшь каждой бабе по мужику, каждой корове по быку. Гривневые депозиты под 27%, валютные под 15%, бензин гривны по 3 и квартплату за 100 квадратов гривен 80.
Ах да забыл: пошёл в ж о п у МВФ. Как то так получается.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:12

  _hunter написав:
  demienn написав:_hunter
Все просто
положив 100 грн под условно 13% вы за год получаете 13 грн дохода до вычета налогов. Чистая ставка будет 13-(13*0,195)=10,47%. Т.е. условно читсый доход = 10,47 грн. Отнимает инфлацию (на сегодня около 9% на этот год)
Итого за минусом налогов и с учётом инфляции вы заработали 1,47 коп
Как-то так

Т.е. всеравно (не смотря на инфляцию и налоги) заработали?

Зарабатывая этот крапаль вы рискуете потерять все. Это же наши банки. Сейчас лучше вложиться в недвигу и сдавать в аренду. 10% годовых в валюте.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:47

  Ratatui написав:Ах да забыл: пошёл в ж о п у МВФ. Как то так получается.

Самостоятельно несостоятельны, да не оскудеет рука подающего.
Но банкет, по исторической закономерности оплачивает среднестатистический украинец, в том числе бонды с 9-9,75% доходностью.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 03:24

  safonovstanislav написав:Открыл я, например, фирму, за 1 000 000 гривен. Получил доход за год 5%.

Це називається рентабельність а не дохід.
  safonovstanislav написав: Инфляция 15% годовых, которая съела весь доход и обесценила вложения. Налоги можно не платить значит?

Інфляція не може "з'їсти" матеріальні речі, вона може "з'їсти" тільки гроші.
  safonovstanislav написав:Или доход от депозитов чем-то принципиально отличается от других видов доходов?

Так, принципово відрізняється.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 04:07

  safonovstanislav написав:Открыл я, например, фирму, за 1 000 000 гривен. Получил доход за год 5%. Инфляция 15% годовых, которая съела весь доход и обесценила вложения. Налоги можно не платить значит?

если есть прибыль платите налог на доход, если убытки - не платите ... правда если ЗП выплачиваете -всё равно прийдётся государству отстёгивать за работников

  safonovstanislav написав:Или доход от депозитов чем-то принципиально отличается от других видов доходов?


не будет депозитов - не будет кредитов - не будет прибыли у банков - не будет роста продаж в магазинах - меньше в бюджет поступит НДСа

И самое главное обложение депозитов налогом - это аморально во всех смысла!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:56

Re: Депутати пропонують звільнити українців від податків з..

Якщо зроблять, то це буде мабуть єдине добро від нової молодої чесної патріотичної команди... Але, судячи з каментів, більшості приємно, щоб усім було гірше
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:48

% от суммы депозита - это часть того что осталось у банка после использования суммы депозитов на протяжении их срока.
На депозите банк зарабатывает, например, 100% годовых, а отдает власнику вклада 15%. И банк сам за это ВСЕ платит налоги.
А кому-то надо было влезть в этот огород, усложнить администрирование, и по факту уменьшить ставки по депозиту для физиков, т.к. банк как платил ВСЕ налоги, так сейчас платит ВСЕ налоги за физиков.
Просто нашли куда еще можно влезть под удобным предлогом.
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:35

  slonslon написав:% от суммы депозита - это часть того что осталось у банка после использования суммы депозитов на протяжении их срока.
На депозите банк зарабатывает, например, 100% годовых, а отдает власнику вклада 15%. И банк сам за это ВСЕ платит налоги.
А кому-то надо было влезть в этот огород, усложнить администрирование, и по факту уменьшить ставки по депозиту для физиков, т.к. банк как платил ВСЕ налоги, так сейчас платит ВСЕ налоги за физиков.
Просто нашли куда еще можно влезть под удобным предлогом.

Не так, не за все.
Вложив депозитные средства, банк, к примеру, зарабатывает 30%. 15% из них отдает вкладчику как проценты за депозит. Из оставшихся 15% вычитает свои расходы и уже из остатка платит налоги.
А 15%, которые он начислил вкладчику процентами - это доход физлица, потому логично, что и с них физлицо платит налог с доходов (именно физлицо платит, ибо налоги списываются уже со счета физлица, банк лишь выступает агентом). И кстати администрирования в случае с депозитами, наверное, само простое во всей нашей налоговой системе.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:57

Faceless
Тут уже подробно объяснили что, например если вложил в 2014 м году 100 грн в 2015 получил бумажку 110, при инфляции 25 %, то это никакой не доход а даже убыток. Если не счиать даже в валюте, а к примеру брать покупательскую способность, стоимость комуслуг, даже элементарный хлеб.
И человек получил не миллион гривен, а 10!
За что гражданин должен еще платить в данном случае?
Как говориться нужно и совесть иметь этому государству.
blueiceua
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