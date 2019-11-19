Даёшь каждой бабе по мужику, каждой корове по быку. Гривневые депозиты под 27%, валютные под 15%, бензин гривны по 3 и квартплату за 100 квадратов гривен 80.
Ах да забыл: пошёл в ж о п у МВФ. Как то так получается.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 22:53
Даёшь каждой бабе по мужику, каждой корове по быку. Гривневые депозиты под 27%, валютные под 15%, бензин гривны по 3 и квартплату за 100 квадратов гривен 80.
Ах да забыл: пошёл в ж о п у МВФ. Как то так получается.
Додано: Пон 18 лис, 2019 23:12
Зарабатывая этот крапаль вы рискуете потерять все. Это же наши банки. Сейчас лучше вложиться в недвигу и сдавать в аренду. 10% годовых в валюте.
Додано: Пон 18 лис, 2019 23:47
Самостоятельно несостоятельны, да не оскудеет рука подающего.
Но банкет, по исторической закономерности оплачивает среднестатистический украинец, в том числе бонды с 9-9,75% доходностью.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 19 лис, 2019 03:24
Це називається рентабельність а не дохід.
Інфляція не може "з'їсти" матеріальні речі, вона може "з'їсти" тільки гроші.
Так, принципово відрізняється.
Додано: Вів 19 лис, 2019 04:07
если есть прибыль платите налог на доход, если убытки - не платите ... правда если ЗП выплачиваете -всё равно прийдётся государству отстёгивать за работников
не будет депозитов - не будет кредитов - не будет прибыли у банков - не будет роста продаж в магазинах - меньше в бюджет поступит НДСа
И самое главное обложение депозитов налогом - это аморально во всех смысла!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:56
Re: Депутати пропонують звільнити українців від податків з..
Якщо зроблять, то це буде мабуть єдине добро від нової молодої чесної патріотичної команди... Але, судячи з каментів, більшості приємно, щоб усім було гірше
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:48
% от суммы депозита - это часть того что осталось у банка после использования суммы депозитов на протяжении их срока.
На депозите банк зарабатывает, например, 100% годовых, а отдает власнику вклада 15%. И банк сам за это ВСЕ платит налоги.
А кому-то надо было влезть в этот огород, усложнить администрирование, и по факту уменьшить ставки по депозиту для физиков, т.к. банк как платил ВСЕ налоги, так сейчас платит ВСЕ налоги за физиков.
Просто нашли куда еще можно влезть под удобным предлогом.
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:35
Не так, не за все.
Вложив депозитные средства, банк, к примеру, зарабатывает 30%. 15% из них отдает вкладчику как проценты за депозит. Из оставшихся 15% вычитает свои расходы и уже из остатка платит налоги.
А 15%, которые он начислил вкладчику процентами - это доход физлица, потому логично, что и с них физлицо платит налог с доходов (именно физлицо платит, ибо налоги списываются уже со счета физлица, банк лишь выступает агентом). И кстати администрирования в случае с депозитами, наверное, само простое во всей нашей налоговой системе.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:57
Faceless
Тут уже подробно объяснили что, например если вложил в 2014 м году 100 грн в 2015 получил бумажку 110, при инфляции 25 %, то это никакой не доход а даже убыток. Если не счиать даже в валюте, а к примеру брать покупательскую способность, стоимость комуслуг, даже элементарный хлеб.
И человек получил не миллион гривен, а 10!
За что гражданин должен еще платить в данном случае?
Как говориться нужно и совесть иметь этому государству.
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