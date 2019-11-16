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Водіїв продовжують штрафувати
за виїзд на смугу...

Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:25

Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами патрулювання смуги руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на майже 4,5 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:26

Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
lsiserg_ua
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:43

  lsiserg_ua написав:Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?

Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:47

  _hunter написав:
  lsiserg_ua написав:Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?

Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.

Суть вопроса в том, что там сплошная без разрывов с знаком 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", которую нельзя пересекать, а соответственно нельзя высадить/подобрать пассажира
lsiserg_ua
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:00

  lsiserg_ua написав:
  _hunter написав:
  lsiserg_ua написав:Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?

Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.

Суть вопроса в том, что там сплошная без разрывов с знаком 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", которую нельзя пересекать, а соответственно нельзя высадить/подобрать пассажира

Суть того вопроса понял.
А суть моего вопроса в том, что там перед парадным около 10 ступенек и потом узкая дверь -- редкая машина пролезет. А если пролезет -- ступеньки в парадном слишком узкие -- даже смарт не пролазит.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:40

  lsiserg_ua написав:
  _hunter написав:
  lsiserg_ua написав:Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?

Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.

Суть вопроса в том, что там сплошная без разрывов с знаком 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", которую нельзя пересекать, а соответственно нельзя высадить/подобрать пассажира


Там перед станцией метро есть поворот направо на Кричевского, перед этим поворотом есть зона заезда на полосу ОТ для поворота или высадки пассажиров.
5,11 "В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части."
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:46

Просто ПДД в украине и разметку на ст.м. Житомирская покращилы настолько что по ним теперь без нарушений ездить нельзя.
blueiceua
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