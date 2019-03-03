Про це йдеться в повідомленні Фонду.
Дивися повний текст Призупинено виплату лікарняних і декретних.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:17
Призупинено виплату лікарняних і декретних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Призупинено виплату лікарняних і декретних.
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:48
Болеть стали больше или рожающих вдруг рекордно повысилось?
А нет, это чинуши профукали все деньги и сроки.
Теперь уже точно не вернусь
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