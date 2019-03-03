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Призупинено виплату
лікарняних і декретних

Призупинено виплату лікарняних і декретних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:17

Призупинено виплату лікарняних і декретних

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Дивися повний текст Призупинено виплату лікарняних і декретних.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:17

Вот и как теперь честно в белую платить налоги?
amaxiuta
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:48

Болеть стали больше или рожающих вдруг рекордно повысилось?
А нет, это чинуши профукали все деньги и сроки.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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