Кабінет Міністрів має намір затвердити страхову ціну на природний газ для населення в розмірі близько 7 тис. гривень/тис. куб. м.
Дивися повний текст З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:50
З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель.
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:29
,,,выиграют,,,не выиграют,что с деньгами сплоченными за газ в сентябре,разницу, если ,,,не выиграют,,, вернут или они перейдут на летний период!?
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:39
И всё-таки непонятно , где девается украинский газ. Не пойму, чем нынешнее правительство отличается от Порошенко и Гройсман.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:59
украинский газ продается, деньги идут в госбюджет, из бюджета возвращаются пенсиями, зарплатами бюджетникам и субсидиями
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:37
Есть тут гуру по газу ? Я вот чего не пойму, все отчитались, что газ закачан, его хватит с лихвой. То есть цена на газ по идее известна. Откуда изменения на цену и почему ее нельзя узнать наперед ? Мне как коммерческому потребителю оглашают цену только в месяц потребления, хотя деньги мои у них висят с прошлого года.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:01
Re: З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Ор
Нафтогаз розрахуває ціну кожен місяць, в основі лежить ціна на європейських хабах, яку неможливо передбачити.
Це як? Наперед платили?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:06
Re: З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Ор
Они же требуют оплату вперед, заплатил, было тепло, не израсходовал в том сезоне, пришел, спрашиваю на сколько газа рассчитывать, а они мы сами не знаем, тот такая вот петрушка.
Я рад за них, а мне что делать, с потолка придумывать ? Почему я не мог купить заранее и знать цену ? Они там для населения объявили, что можете купить на перед, а с остальных драть в зависимости от хотения ? Хороший "рынок" у нас . Газ же уже куплен и у него есть цена.
|