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У компанії Бахматюка відреагували
на оголошення в розшук

У компанії Бахматюка відреагували на оголошення в розшук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:49

У компанії Бахматюка відреагували на оголошення в розшук

Пропонуємо до обговорення:
В агрохолдингу UkrFarmLanding назвали звинувачення на адресу Олега Бахматюка у справі VAB Банку «юридичним нонсенсом».

Дивися повний текст У компанії Бахматюка відреагували на оголошення в розшук.
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