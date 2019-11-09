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У компанії Бахматюка відреагували на оголошення в розшук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:49
Пропонуємо до обговорення:
В агрохолдингу UkrFarmLanding назвали звинувачення на адресу Олега Бахматюка у справі VAB Банку «юридичним нонсенсом».
Дивися повний текст У компанії Бахматюка відреагували на оголошення в розшук
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:49
Він повинен дякувати Богу, що ще не сидить! Злодюга ще той...
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