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Трасу Київ-Одеса можуть
відремонтувати за гроші ЄБРР

Трасу Київ-Одеса можуть відремонтувати за гроші ЄБРР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:57

Трасу Київ-Одеса можуть відремонтувати за гроші ЄБРР

Пропонуємо до обговорення:
ЄБРР може профінансувати реконструкцію автодороги M05 Київ-Одеса.

Дивися повний текст Трасу Київ-Одеса можуть відремонтувати за гроші ЄБРР.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:57

Почему за деньги ЕБРР, опять типа подарки для внушения дурачкам.
Будет отремонтирована дорога за деньги, полученные по кредиту от ЕБРР.

Когда кто-то покупает квартиру по кредиту, то не говорят же - я купил квартиру за деньги Привата.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:59

Отдавать кто будет?
А потом европейцы будут трындеть что на столько то миллиардов помогли Украине. Помогли это бесплатно дали, или отдавать потом с процентами?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:56

  freeze написав:Почему за деньги ЕБРР, опять типа подарки для внушения дурачкам.
Будет отремонтирована дорога за деньги, полученные по кредиту от ЕБРР.

Там не просто кредит. Как правило, условием подобных кредитов является еще и обязательное участие в проекте европейских компаний. Таким образом ЕБРР поддерживает своих производителей и своих граждан. Что получает Украина от такого «финансирования», кроме долгов и деградации промышленности?
valme
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:01

  valme написав:
  freeze написав:Почему за деньги ЕБРР, опять типа подарки для внушения дурачкам.
Будет отремонтирована дорога за деньги, полученные по кредиту от ЕБРР.

Там не просто кредит. Как правило, условием подобных кредитов является еще и обязательное участие в проекте европейских компаний. Таким образом ЕБРР поддерживает своих производителей и своих граждан. Что получает Украина от такого «финансирования», кроме долгов и деградации промышленности?

Так и не отремонтируют, а МОГУТ отремонтировать :)
А могут и не отремонтировать, но денежки тю-тю :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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