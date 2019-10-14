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Податківці звинуватили мережу магазинів у заниженні суми...
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Додано: Пон 25 лис, 2019 20:31
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Державної податкової служби (ДПС) викрили мережу магазинів з продажу пива в Київській області в заниженні суми виторгу на 5000%, повідомила прес-служба відомства.
Дивися повний текст Податківці звинуватили мережу магазинів у заниженні суми виторгу на 5000%
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R2
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Додано: Пон 25 лис, 2019 20:31
Занижение на 5000% - это круто. Т.е. по документам магазин платил покупателям. Где-то не удивительно, что налоговики что-то заподозрили.
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moveton
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Додано: Пон 25 лис, 2019 21:28
Может, все-таки на 98% ?
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antonivs3
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:54
среднедневной за прошлые дни 20 грн??? вы серъезно? то есть картой оплачивали только 1 литр пива в день?
а для тех кто шутит про то что магазин платил покупателям, тут имеется ввиду, что среднедневной 20 грн - это 100%. То есть при проверке насчитали 1000 грн. Всё равно как-то маловато получается, обычно пивные больше торгуют.
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maksymzp88
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:30
maksymzp88, ничего не имеется в виду. Числа от балды. Если указанные "за девять месяцев официально было задекларировано расчетов на сумму лишь в 49,7 тыс. грн. Таким образом, выходит, что средневзвешенный выторг во время проведения проверки (если разделить выторг за три квартала на количество дней)..." таки разделить на 274 дня (девять месяцев), то будет 181 грн в день. Всего-то 900% от "0,02 тыс. грн". В общем, пиво было качественным.
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moveton
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:12
аффтар пиши исчо
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Ромасик
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:07
antonivs3 написав:
Может, все-таки на 98% ?
Так не звучит
А вот если 5000%, то крышка на кастрюле начинает приподниматься
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:22
Гарна стаття. Для всіх хто ще не зрозумів, як можна "нагріти" державу, наведена детальна інструкція.
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using40
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