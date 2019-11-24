У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...
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Spets написав:Не говоря уже о том, что в любой момент Газпром по указу сможет перекрыть поставки газа и сжать Украине сами знаете что. Нет уж, хватит. С гопниками можно иметь бизнес отношения только через Евросоюз, а лучше как Польша диверсифицировать поставки газа и никогда не покупать российский газ напрямую
Точно, нужно его покупать как сейчас - из той же трубы ГТС с наценкой в 50-60 долларов за 1000 м3, которую европейцы получают фактически всего лишь за то, что печатают экспортные декларации. Да здравствует виртуальный реверс,укравший у страны минимум 2 млрд. долларов за 4 года! Правда, насчет ПРЯМЫХ ПОСТАВОК, кабмин несколько забегает вперед. Газпром не откажется от своего главного условия для их начала - отказа от претензий (т.е. требований по решению Стокгольмского арбитража) А паны Кобелев и Витренко никогда не откажутся от своих выплаченных из неполученных денег премий, выданных на основании решения в стокгольме. Соответственно, соглашение СЕЙЧАЧ маловероятно, а с апреля-мая 20-го (начала поставок по ТП в Сербию и по СП-2 в Германию) и не нужно (отпадает острая нужда в транзите)
Когда Украина покупала газ по 190 долларов, Бойко с Медведевым говорил про 250 долларов, как скидка от непонятно чего. Цена по Тимошенковскому контракту выше, чем цена на хабе в Германии. Нельзя забывать, также, что Газпром оплачивает 50 долларов Украине за транзит в Германию, так за все платит Газпром. Если цена будет хабе Германии минус транзит Украина законтрактует объем, если привязка к нефти, то будет закупать, когда цена Газпрома будет на 50 долларов ниже, чем на хабе, по ситуации. Украине выгодней , чтобы Газпром гнал газ по Украине транзитом и поддерживал давление в трубе , так как украинский газ на Востоке и Центре Украины и его нужно гнать на запад страны
Это что такая неуклюжая попытка подготовить общественное мнение украинцев к контракту на закупки газа напрямую из России.
Типа не переживайте - весь профит, что получится если Нафтогаз будет закупать дешевый российский газ вместо дорогого росийско-через-прокладки-европейского и впаривать его населению Украины в три-четыре раза дороже - мы оставим не Коболеву с его мамой, а поделим у себя в Кабмине, ну и трохи может пересичным перепасть.
Shram написав:Это что такая неуклюжая попытка подготовить общественное мнение украинцев к контракту на закупки газа напрямую из России.
Типа не переживайте - весь профит, что получится если Нафтогаз будет закупать дешевый российский газ вместо дорогого росийско-через-прокладки-европейского и впаривать его населению Украины в три-четыре раза дороже - мы оставим не Коболеву с его мамой, а поделим у себя в Кабмине, ну и трохи может пересичным перепасть.
этот комент модератор может удалить, такие мысли здесь не приветствуются.
Волгарь написав:Да здравствует виртуальный реверс,укравший у страны минимум 2 млрд. долларов за 4 года!
Вам не трудно будет уточнить цену на газ прямых поставок (т.е. ДО виртуального реверса) и цену ПОСЛЕ начала виртуального реверса? Ну так, чтобы понимать, откуда 2 лярда взялись.
Газ, сырьевой товар, его цена коррелируется с нефтью. Поэтому сейчас он дешевле, чем в 14-ом году просто потому, что ЦИКЛИЧЕСКИ упали цены на все энергоносители. А 2 миллиарда взялись вот откуда - цена на газпроомовский газ в Европе в начале осени 19-го -140-150 долларов за 1000 м3 (и это с доставкой до европейских хабов), Украина закупала газ по реверсу (т.е. прямо из трубы идущей по ее территории) в среднем по 200, т.е. +50-60 долларов наценки к европейской цене. По 13 млрд. м3 в год в 15-19-ом годах. Тут поболе будет, чем 2 млрд. Причем все затраты европейских продавцов на этой операции - напечатать экспортную декларацию и отправить ее экспресс-почтой в Киев в офис Нафтогаза. ГРАНДИОЗНАЯ АФЕРА НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ!