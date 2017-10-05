Смертный грех- снял наличными

pokutny1980 написав:Почему все говорят, что снимать наличными в банкомате, лимитные деньги нельзя ? Что там за такие страшные условия ? И что делать, если снял ?
Можно и нужно, если вы хотите поддержать банк комиссией за снятие кредитных средств а потом и начисленными процентами. Впрочем, есть кредитные карты, по которым бесплатное снятие кредитных денег в банкомате, они собственно для того и существуют, кеш кредит и кредитка в одном флаконе
pokutny1980 написав:Почему все говорят, что снимать наличными в банкомате, лимитные деньги нельзя ? Что там за такие страшные условия ? И что делать, если снял ?
Можно и нужно, если вы хотите поддержать банк комиссией за снятие кредитных средств а потом и начисленными процентами. Впрочем, есть кредитные карты, по которым бесплатное снятие кредитных денег в банкомате, они собственно для того и существуют, кеш кредит и кредитка в одном флаконе
А если я снял с карты Приватбанк "универсальная"... Это опасно ? Приватбанку можно доверят или так насчитает что я потом всю жизнь на одни проценты буду работать ?
Ну заплатите 4% за снятие, вот и все[/quote] А если не вложусь в срок до 25 декабря то что будет ? Но при этом внесу обязательный платёж .А сколько мне процентов насчитаю, за 4500 гривен наличными, если не смогу до 25 декабря вложится ?
Faceless написав:Ну заплатите 4% за снятие, вот и все
А если не вложусь в срок до 25 декабря то что будет ? Но при этом внесу обязательный платёж .А сколько мне процентов насчитаю, за 4500 гривен наличными, если не смогу до 25 декабря вложится ?
Будет все то же самое, как и с любой другой задолженностью вне грейса. Если внесли обязательный - никаких штрафных санкций не будет. На сумму оставшегося долга насчитают сколько то там процентов, на 4500 грн ничего драматичного не набежит, пару сотен гривен примерно
pokutny1980 написав:А если не вложусь в срок до 25 декабря то что будет ? Но при этом внесу обязательный платёж .А сколько мне процентов насчитаю, за 4500 гривен наличными, если не смогу до 25 декабря вложится ?
условия по карте читали? если совсем просто то будет - с каждой 1000 примерно 40грн. комисии при снятии и плюс 40 грн. процентов за каждые 30 дней пользования
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Будет все то же самое, как и с любой другой задолженностью вне грейса. Если внесли обязательный - никаких штрафных санкций не будет. На сумму оставшегося долга насчитают сколько то там процентов, на 4500 грн ничего драматичного не набежит, пару сотен гривен примерно[/quote]А если не внесу, обязательный платёж ? Гы-гы-Гы )))).