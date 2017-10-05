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Смертный грех- снял наличными

Смертный грех- снял наличными
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:27

Смертный грех- снял наличными

Почему все говорят, что снимать наличными в банкомате, лимитные деньги нельзя ? Что там за такие страшные условия ?
И что делать, если снял ? :?
pokutny1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:43

  pokutny1980 написав:Почему все говорят, что снимать наличными в банкомате, лимитные деньги нельзя ? Что там за такие страшные условия ?
И что делать, если снял ? :?

Можно и нужно, если вы хотите поддержать банк комиссией за снятие кредитных средств а потом и начисленными процентами.
Впрочем, есть кредитные карты, по которым бесплатное снятие кредитных денег в банкомате, они собственно для того и существуют, кеш кредит и кредитка в одном флаконе
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:02

  Faceless написав:
  pokutny1980 написав:Почему все говорят, что снимать наличными в банкомате, лимитные деньги нельзя ? Что там за такие страшные условия ?
И что делать, если снял ? :?

Можно и нужно, если вы хотите поддержать банк комиссией за снятие кредитных средств а потом и начисленными процентами.
Впрочем, есть кредитные карты, по которым бесплатное снятие кредитных денег в банкомате, они собственно для того и существуют, кеш кредит и кредитка в одном флаконе
А если я снял с карты Приватбанк "универсальная"... Это опасно ? Приватбанку можно доверят или так насчитает что я потом всю жизнь на одни проценты буду работать ? :P
pokutny1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:17

Re: Смертный грех- снял наличными

  pokutny1980 написав:А если я снял с карты Приватбанк "универсальная"... Это опасно ? Приватбанку можно доверят или так насчитает что я потом всю жизнь на одни проценты буду работать ?

Ну заплатите 4% за снятие, вот и все
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:21

  Faceless написав:

Ну заплатите 4% за снятие, вот и все[/quote]
А если не вложусь в срок до 25 декабря то что будет ? Но при этом внесу обязательный платёж .А сколько мне процентов насчитаю, за 4500 гривен наличными, если не смогу до 25 декабря вложится ?
pokutny1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:25

Re: Смертный грех- снял наличными

  Faceless написав:Впрочем, есть кредитные карты, по которым бесплатное снятие кредитных денег в банкомате,


ось приклад такої каркти - Укрсиб РКК (Револьверна Кредитна Картка)

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... edit_card/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:25

  pokutny1980 написав:
  Faceless написав:Ну заплатите 4% за снятие, вот и все

А если не вложусь в срок до 25 декабря то что будет ? Но при этом внесу обязательный платёж .А сколько мне процентов насчитаю, за 4500 гривен наличными, если не смогу до 25 декабря вложится ?

Будет все то же самое, как и с любой другой задолженностью вне грейса. Если внесли обязательный - никаких штрафных санкций не будет. На сумму оставшегося долга насчитают сколько то там процентов, на 4500 грн ничего драматичного не набежит, пару сотен гривен примерно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:26

  greenozon написав:
  Faceless написав:Впрочем, есть кредитные карты, по которым бесплатное снятие кредитных денег в банкомате,


ось приклад такої каркти - Укрсиб РКК (Револьверна Кредитна Картка)

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... edit_card/

Плюс Альфа Максимум Готівка. В мене власне є обидві :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:26

Re: Смертный грех- снял наличными

  pokutny1980 написав:А если не вложусь в срок до 25 декабря то что будет ? Но при этом внесу обязательный платёж .А сколько мне процентов насчитаю, за 4500 гривен наличными, если не смогу до 25 декабря вложится ?


условия по карте читали?
если совсем просто то будет - с каждой 1000 примерно 40грн. комисии при снятии и плюс 40 грн. процентов за каждые 30 дней пользования
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:27

  Faceless написав:

Будет все то же самое, как и с любой другой задолженностью вне грейса. Если внесли обязательный - никаких штрафных санкций не будет. На сумму оставшегося долга насчитают сколько то там процентов, на 4500 грн ничего драматичного не набежит, пару сотен гривен примерно[/quote]А если не внесу, обязательный платёж ? Гы-гы-Гы )))).
pokutny1980
 
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