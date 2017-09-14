|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 06 лис, 2025 14:55
Letusrock написав:
Щодня все нові й нові відео як буси полюють та збивають велосипедистів. Чекаємо розбір від наших потужників що це був 1001-й агент кремля, і з рюкзака в нього стирчав парашут з червоною зіркою. Або його три дні вистежували два десятки оперативників за підозрою у злосному ждунізмі та колаборанстві.
Бо це ж не може таке бути, щоб по вулицям їздили буси і просто полювали за громадянами щоб виконати план по набору майбутніх сзч та/або збити грошей
Пам'ятаю раніше тут писав чоловік , не пам'ятаю нік, який писав шо його підрозділ під Херсоном і навіть бувають на лівому березі, давно не було його тут чути...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4071
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 15:44
Vadim_ написав:
Пам'ятаю раніше тут писав чоловік , не пам'ятаю нік, який писав шо його підрозділ під Херсоном і навіть бувають на лівому березі, давно не було його тут чути...
Это freeze из Одессы. Списали его по здоровью.
Достойный человек но давно не пишет...
Дай Бог чтобы был жив/здоров.
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 15:53
stm написав:
..........
Люди ЛАД, які реально воюють це потенціал України і їх досвід. А навіть якщо Україна буде робити лише скруту для ракет які можуть вражати, то це непогана частина западного світу з його грошима і технологіями.
Але ІТ Бетонна відкупився за 25, а є ІТ які кодять дрони на АІ. Вони у тилу глибокому, бронь, ходять за хлібом нормально.
Можно личный вопрос?
Просто интересно, кто вы по специальности?
Люди, безусловно, это потенциал Украины. И не только те, которые воюют на фронте. Фронтовой опыт не очень пригодится в мирной жизни. А в мирной жизни, которая, надеюсь, когда-то наступит, надо будет производить какую-то продукцию, которая будет нужна и она должна быть конкурентоспособной. А скрутки хоть для ракет, хоть для Фольксвагена можно делать в любой деревне в любой стране - хоть в Непале, хоть в Бангладеш, хоть ещё где. И если мы будем делать только скрутки, то мы будем "погана
частина западного світу з його грошима і технологіями". Для этого не надо стремиться вступить в ЕС.
Или вы стремитесь в ЕС только ради права свободно там работать, а не для развития Украины?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 06 лис, 2025 15:54, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37263
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 06 лис, 2025 15:54
[prodigy"]
харош мир називати капітуляцією.
ну це одразу було понятно, що ти безбожник
і лізеш в сфери в яких розбираєшся як вовк в звіздах.
Продоллжаєм розговор,
твій єпіфаній немає власної команди, тому сформувати владну вертикаль в нього в томосівській церкві не вийшло. Чесно кажучи я не в курсі хто його навязав їм як вверховного вождя. Скоріш за все це було зроблено політиками для створення підконтрольної церкви та виведення поза закон впливу уапц та кп.
Монолітної системи в пцу нема, є різні центри впливу які непідвласні єпіфанію.
Окрім того кількість віруючих це не просто кількість парафій як ти малюєш
Проблема твоєї "державної" церкви це те, що її парафіяни ходять в церкву рідко і тільки на "популярні" свята. Навіть на двонадесяті церкви заповнені десь на половину в будні дні вони або порожні або є 2, 3 людини. Окрім того фінансова база в пцу дуже слабка в середній парафії збирається в місяць від 5 до 20 тисяч грн , шо після оплати затрат навіть на прокорм попа не вистачає а не те що на формування резерву чи капітальний ремонт храму, упц збирає від 30 до 70т грн/міс шо ніби теж не особо багато, но явно більше, звідси гроші вже можно направити і вверх щоб акумулювати.
P/s твій підкол на рахунок стати священником мене не задіває, в отрочєствє хотів, мож і стану. Як на місцевий рівень на Буковині я мож слабкий , но порівняно з священниками в центрі України або тут по селам запоріжжя справлюсь навіть без підготовки)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3853
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|148936
|
|
|1493
|341063
|
|
|6076
|1031484
|
|