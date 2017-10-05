RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Смертный грех- снял наличными

Смертный грех- снял наличными
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:29

  uaprofi написав:
  pokutny1980 написав:А если не вложусь в срок до 25 декабря то что будет ? Но при этом внесу обязательный платёж .А сколько мне процентов насчитаю, за 4500 гривен наличными, если не смогу до 25 декабря вложится ?


условия по карте читали?
если совсем просто то будет - с каждой 1000 примерно 40грн. комисии при снятии и плюс 40 грн. процентов за каждые 30 дней пользования
Где такие условия написаны ?
pokutny1980
 
Повідомлень: 17
З нами з: 07.11.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:43

pokutny1980


если не внесёте будет штраф 500 грн +%%%

вот тут же все условия по карте
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3339
З нами з: 21.04.11
Подякував: 494 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:45

  greenozon написав:
  Faceless написав:Впрочем, есть кредитные карты, по которым бесплатное снятие кредитных денег в банкомате,


ось приклад такої каркти - Укрсиб РКК (Револьверна Кредитна Картка)

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... edit_card/


наверное хорошая карта.
только не понятно выдаст ли их банкомат за раз 20К по такой карте?
и самое главное шо такое "револьверное начисление процентов"? это как-то сразу настораживает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3339
З нами з: 21.04.11
Подякував: 494 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:07

uaprofi А такие проценты начислят, шо бери револьвер и стриляйся))) .
pokutny1980
 
Повідомлень: 17
З нами з: 07.11.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:11

Re: Смертный грех- снял наличными

А потом удивляются: почему такие конские проценты по кредиткам и почему такой процент проблемных?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 26.02.18
Подякував: 270 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:12

  Gastarbaiter написав:А потом удивляются: почему такие конские проценты по кредиткам и почему такой процент проблемных?

Шо то я вас не понял .
pokutny1980
 
Повідомлень: 17
З нами з: 07.11.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно взять кредит наличными в Украине в 2017 году?
snero » Чет 05 жов, 2017 09:06
0 2131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 жов, 2017 09:06
snero

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.