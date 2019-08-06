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Фахівці порівняли вітчизняне
та імпортне пальне...

Фахівці порівняли вітчизняне та імпортне пальне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:28

А що таке "українське пальне"? Воно що, на всіх заправках однакове, чи як? Чергове "дослідження" ні про шо.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 12:51

Больше должно быть украинского производства, необходимо нефтеперерабатующий завод строить, напр. в Черниговской обл.
bklochok
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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