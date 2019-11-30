Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин в Києві після запуску електронної комерції.
Дивися повний текст В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:23
В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві
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Дивися повний текст В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві.
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