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В IKEA назвали строки запуску
першого магазину в Києві

В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:23

В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин в Києві після запуску електронної комерції.

Дивися повний текст В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:23

а до этого что было? чьи магазины
sal
 
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