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Милованов: Курс долара по 24
гривні - нова реальність...

Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:22

Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу про реформування сфери зайнятості населення заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Дивися повний текст Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність для України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:22

Маємо інфляцію 6,5% + ревальвація протягом року 15% = 21,5% по факту збільшення цін все у доларарах. Скажіть мені, хто має "гордитися" таким показником: кабмін, НБУ и Зе?????
sumy4
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:28

А особито Мілованову хотів би нагадати про 2008 рік, тоді пригадується Стельмах казав практично ті самі слова влітку, що сталося потім за кілька місяців, всі знають, принаймні у кого пам'ять є....
sumy4
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:30

Курс 24 - подарок за осоросливание Украины, попытка показать положительные изменения. Как только процес пройдет, одних соросят сменят другие, и понижение курса будет больше никому не нужно. Возможно, что так и было изначально задумано: " плохой" Петя поднимает курс, а хороший "Вова" немного опускает.
ygn
 
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