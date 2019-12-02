НКРЕКП затвердила новий тариф на тепло для столичного населення, що користується послугами ТОВ "Євро-реконструкція".
Дивися повний текст Частині киян знизили ціни на тепло.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:28
Частині киян знизили ціни на тепло
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Дивися повний текст Частині киян знизили ціни на тепло.
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