Кабінет міністрів прийняв рішення провести аудиторську перевірку НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Кабмін призначив аудит Нафтогазу.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:33
Кабмін призначив аудит Нафтогазу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін призначив аудит Нафтогазу.
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:33
Лучше бы назначил новое руководство.
Эти уже развалили все что можно. Люди мерзнут без тепла даже в киеве
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