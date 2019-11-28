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Кабмін призначив
аудит Нафтогазу

Кабмін призначив аудит Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:33

Кабмін призначив аудит Нафтогазу

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів прийняв рішення провести аудиторську перевірку НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст Кабмін призначив аудит Нафтогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:33

Лучше бы назначил новое руководство.
Эти уже развалили все что можно. Люди мерзнут без тепла даже в киеве
blueiceua
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