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Дивися повний текст Київстар запропонував абонентам 2 місяці послуг у подарунок за перехід на новий тариф.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 гру, 2019 15:37
Київстар запропонував абонентам 2 місяці послуг у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар запропонував абонентам 2 місяці послуг у подарунок за перехід на новий тариф.
Додано: Чет 05 гру, 2019 15:43
Re: Київстар запропонував абонентам 2 місяці послуг у...
Витька,извинись,я всё прощу
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