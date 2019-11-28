RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київстар запропонував
абонентам 2 місяці послуг у...

Київстар запропонував абонентам 2 місяці послуг у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 15:37

Київстар запропонував абонентам 2 місяці послуг у...

Пропонуємо до обговорення:
*Акція проводиться* - до 14 січня включно 2020 року включно.

Дивися повний текст Київстар запропонував абонентам 2 місяці послуг у подарунок за перехід на новий тариф.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92223
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 15:37

и в очередной раз вас лохов вымахаем
vitalijaf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 15:43

Re: Київстар запропонував абонентам 2 місяці послуг у...

шо за акция?

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 03.12.14
Подякував: 399 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], wotsergeyd і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Земельна реформа принесе 9 мільярдів за 3 місяці — Милованов
R2 » Сер 04 гру, 2019 20:42
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 20:42
andreyv81
Гроші "ходять" за школярем: Гончарук запропонував... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 02 гру, 2019 13:13
33 2376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 17:46
antey1969
Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть...
R2 » Чет 28 лис, 2019 11:05
5 185
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 09:48
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.