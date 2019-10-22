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Будівництво «Північного
потоку-2» відновили

Будівництво «Північного потоку-2» відновили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:00

Будівництво «Північного потоку-2» відновили

Пропонуємо до обговорення:
Газпром відновив прокладку труб свого морського трубопроводу «Північний потік-2», яким газ планують постачати до Європи в обхід України.

Дивися повний текст Будівництво «Північного потоку-2» відновили.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:00

Попытка увеличить собственную добычу дала обратный результат. Дали денег какимто абизьянам, те раздолбили действующие скважины, сначала газа пошло больше, а потом что то пошло не так.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:24

  tatarinov09101985 написав:Попытка увеличить собственную добычу дала обратный результат. Дали денег какимто абизьянам, те раздолбили действующие скважины, сначала газа пошло больше, а потом что то пошло не так.

Писал об этом вчера, но новость стерли. А теперь паблик от имени форума. Как такое понять - ЕЩЕ ВЧЕРА БЫЛО НИЗЗЯ СООБЩАТЬ, А СЕГОДНЯ УЖЕ МОЖНО?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 11:05

Конец года - а им нужно выполнять план по удаленным комментариям.
tatarinov09101985
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