Газпром відновив прокладку труб свого морського трубопроводу «Північний потік-2», яким газ планують постачати до Європи в обхід України.
Дивися повний текст Будівництво «Північного потоку-2» відновили.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:00
Будівництво «Північного потоку-2» відновили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будівництво «Північного потоку-2» відновили.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:00
Попытка увеличить собственную добычу дала обратный результат. Дали денег какимто абизьянам, те раздолбили действующие скважины, сначала газа пошло больше, а потом что то пошло не так.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:24
Писал об этом вчера, но новость стерли. А теперь паблик от имени форума. Как такое понять - ЕЩЕ ВЧЕРА БЫЛО НИЗЗЯ СООБЩАТЬ, А СЕГОДНЯ УЖЕ МОЖНО?
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