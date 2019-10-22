|
|
Гонтарева увійшла до ТОП-16 жінок світу за версією...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:56
Пропонуємо до обговорення:
Самим впливовим жінкам щорічно в грудні присвячений випуск FT Weekend Magazine.
Дивися повний текст Гонтарева увійшла до ТОП-16 жінок світу за версією Financial Times
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92228
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:56
если она сама не подстроила все
-
vitaliy_panchuk
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 20.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор