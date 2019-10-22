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Гонтарева увійшла до ТОП-16
жінок світу за версією...

Гонтарева увійшла до ТОП-16 жінок світу за версією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:56

Гонтарева увійшла до ТОП-16 жінок світу за версією...

Пропонуємо до обговорення:
Самим впливовим жінкам щорічно в грудні присвячений випуск FT Weekend Magazine.

Дивися повний текст Гонтарева увійшла до ТОП-16 жінок світу за версією Financial Times.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 10:56

если она сама не подстроила все
vitaliy_panchuk
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