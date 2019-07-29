RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Збір за довідку для купівлі та
продажу нерухомості скасують

Збір за довідку для купівлі та продажу нерухомості скасують
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:39

Збір за довідку для купівлі та продажу нерухомості скасують

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законі "№ 2047-д.

Дивися повний текст Збір за довідку для купівлі та продажу нерухомості скасують.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92241
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:39

Зеленский молодец хоть что нибудь, будем надеяться что Он будет и дальше стараться.
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:56

  alekc_sizov написав:Зеленский молодец хоть что нибудь, будем надеяться что Он будет и дальше стараться.


Лизнул зачотно, только не по адресу - закон приняла ВР. :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 13.03.15
Подякував: 272 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bakcell завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
R2 » Сер 04 гру, 2019 12:45
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 12:45
l4567
Більшість українців проти продажу землі - опитування 1, 2
R2 » Чет 28 лис, 2019 13:40
16 1012
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 12:18
Puente
Українці купують все більше нерухомості в Польщі
R2 » Пон 29 лип, 2019 21:16
3 356
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лис, 2019 13:30
stirol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.