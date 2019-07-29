Про це йдеться в законі "№ 2047-д.
Дивися повний текст Збір за довідку для купівлі та продажу нерухомості скасують.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:39
Збір за довідку для купівлі та продажу нерухомості скасують
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збір за довідку для купівлі та продажу нерухомості скасують.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:39
Зеленский молодец хоть что нибудь, будем надеяться что Он будет и дальше стараться.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:56
Лизнул зачотно, только не по адресу - закон приняла ВР.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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