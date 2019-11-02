RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Документи для призначення
пенсії за особливі заслуги - ПФ

Документи для призначення пенсії за особливі заслуги - ПФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 09:03

Документи для призначення пенсії за особливі заслуги - ПФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Дивися повний текст Документи для призначення пенсії за особливі заслуги - ПФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92255
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 09:03

Получил в табло в интернет-клубе? Прыгнул под внедорожник на самодельном блок-посту? Иль банку на майдане неудачно открыл? Получай 40% надбавки!
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 19.11.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 09:10

Особенно "заслуживают" депутаты.20 лет просидел в кресле ничего не делая кроме дерибана бюджета и получения высоких зарплат,льгот и взяток.Теперь имеют право на дотацию к пенсии.Такого маразма нет ни в одной стране.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1828
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Денісова звернулася до КСУ через пенсії держслужбовців
R2 » П'ят 15 лис, 2019 22:06
2 319
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 08:41
Вкладчик1234
Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки 1, 2
R2 » Суб 02 лис, 2019 15:01
14 2016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 13:43
vitalikkuvaldin9
На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер
R2 » Нед 03 лис, 2019 13:27
8 1436
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 12:50
Галина441

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.