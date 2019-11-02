Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Дивися повний текст Документи для призначення пенсії за особливі заслуги - ПФ.
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Додано: Суб 07 гру, 2019 09:03
Документи для призначення пенсії за особливі заслуги - ПФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Документи для призначення пенсії за особливі заслуги - ПФ.
Додано: Суб 07 гру, 2019 09:03
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Додано: Суб 07 гру, 2019 09:10
Особенно "заслуживают" депутаты.20 лет просидел в кресле ничего не делая кроме дерибана бюджета и получения высоких зарплат,льгот и взяток.Теперь имеют право на дотацию к пенсии.Такого маразма нет ни в одной стране.
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