И что с того?
Вы знаете какой объем газа купит Китай у россии и по какой цене?
А через сколько лет эта труба построенная за кредитные деньги выйдет в ноль?
Сказки про эту таежную трубу рассказывайте у себя дома.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 18:26
Re:
Додано: Нед 08 гру, 2019 18:50
Саме тому МВФ і виписує нам терміново 5,5 млрд, щоб відбити у Путєна бажання шантажувати трубою перед НР.
Додано: Нед 08 гру, 2019 18:55
Пока никто ничего не выписал, просто обещания, в ответ обещали, что примут закон "о невозврате Приватбанка Бене". Будет ли он принят, посмотрим.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 гру, 2019 20:36
Так Беня на сколько я понимаю и не хочет назад Приват, он хочет 2 ярда долларов компенсации за приват, в этой схеме и Приват останется у государства, и Беня при барыше-деньгах все довольны кроме лохтората который один раз заплатил уже 5,5 ярдов долларов при спасении Привата, а второй раз заплатит Бене за то, что спасли пока лохторат будет разделен, стравлен властями и олигархами с их карманными СМИ и грызть друг другу глотки из за политики, а не следить за руками этих жуликов-власти с олигархами, так и будет продолжаться дальше.
В Украине всегда так происходит все последние 27 лет., приватизация прибыли и национализация убытков, а лохи пусть грызут друг другу глотки за политику, а под этот шумок власть с олигархами их бесконтрольно и безнаказанно могут и поэтому будут грабить
А по теме статьи, не соглашусь что прекращение транзита сильно повлияет на курс и он может скакнуть до 40 грн. как некоторые тут мечтают, главный инвестор в экономику Украины сейчас это даже не сырьевой сектор, а гастарбайтер с его 12 ярдами в год переводов СКВ в Украину которые здесь тратятся и которые не надо Украине отдавать, и этот поток пока только увеличивается, современная Украина превратилась в Африканскую страну периода с 16 вплоть до начала 19 века, ведь термин "черное золото" появился за долго до торговли нефтью и так называли работорговлю, а Украина после майдана изобрела "белое золото" - гастарбайтеров ставших новой нефтью/сырьем для Украинской экономики, и современная экономика Украины держится во много не на кредитах МВФ и транзите (значительная часть из которых по моему мнению просто распиливается и разворовывается так и не попадая в экономику Украины и никак не влияя на нее ни в какую сторону, хотя скорей даже в худшую так как этот распил в части кредитов МВФ и прочих "благодетелей" надо отдавать нам всем из бюджета), а держится экономика именно на деньгах гастарбайтеров в СКВ которые они переводят в Украину своим семьям и они тут их тратят + эти траты не виснут на государстве/бизнесе/домохозяйствах как долг, их не надо возвращать, их можно рассматривать как прямые инвестиции в экономику страны. Что бы доллар скакнул на 40 должно произойти в мире и/или Украине что то глобальней просто прекращения транзита, думаю даже резкий обвал рынка гривневых ОГВЗ и выход инвесторов обратно в СКВ может дать значительно больший эффект девала гривны т.к. он может произойти почти мгновенно получив комуллятивный эффект, чем постепенное в течении года недополучение 3 ярдов от транзита.
Украина не Африка и ей на 400 лет белого золота не хватит и если честно я даже не вижу в Украине зачатков перехода экономики на новые не сырьевые рельсы или изменения модели развития общества от лохтората/обезьяны к гомо сапиенс/человек разумный, по моему все гомо сапиенс оставшиеся в этой стране уже плюнули и понимаю беспросветность и без перспективность с тупиковостью развития Украинского государства и общества и если не сами в силу возраста или привычки то своих детей пытаются всеми доступными способами устроить жить/учиться/работать и зарабатывать за пределами Украины тем самым пока поддерживая приток СКВ в страну от "белого золота" Украины.
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 08 гру, 2019 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 гру, 2019 02:23
та валюта которая от газа, народу не перепадает) эксперт немного не эксперт, а перепадает та которую завозят те кто работает за рубежом, те кто остался им валюта не так стала нужна, так как они не особо хотят выехать или покупают не так много
Додано: Пон 09 гру, 2019 09:23
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