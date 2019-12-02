Додано: Нед 08 гру, 2019 20:36

freeze написав: espanol написав: Саме тому МВФ і виписує нам терміново 5,5 млрд, щоб відбити у Путєна бажання шантажувати трубою перед НР. Саме тому МВФ і виписує нам терміново 5,5 млрд, щоб відбити у Путєна бажання шантажувати трубою перед НР.



Пока никто ничего не выписал, просто обещания, в ответ обещали, что примут закон "о невозврате Приватбанка Бене". Будет ли он принят, посмотрим. Пока никто ничего не выписал, просто обещания, в ответ обещали, что примут закон "о невозврате Приватбанка Бене". Будет ли он принят, посмотрим.

Так Беня на сколько я понимаю и не хочет назад Приват, он хочет 2 ярда долларов компенсации за приват, в этой схеме и Приват останется у государства, и Беня при барыше-деньгахвсе довольныкроме лохтората который один раз заплатил уже 5,5 ярдов долларов при спасении Привата, а второй раз заплатит Бене за то, что спаслипока лохторат будет разделен, стравлен властями и олигархами с их карманными СМИ и грызть друг другу глотки из за политики, а не следить за руками этих жуликов-власти с олигархами, так и будет продолжаться дальше.В Украине всегда так происходит все последние 27 лет., приватизация прибыли и национализация убытков, а лохи пусть грызут друг другу глотки за политику, а под этот шумок власть с олигархами их бесконтрольно и безнаказанно могут и поэтому будут грабитьА по теме статьи, не соглашусь что прекращение транзита сильно повлияет на курс и он может скакнуть до 40 грн. как некоторые тут мечтают, главный инвестор в экономику Украины сейчас это даже не сырьевой сектор, а гастарбайтер с его 12 ярдами в год переводов СКВ в Украину которые здесь тратятся и которые не надо Украине отдавать, и этот поток пока только увеличивается, современная Украина превратилась в Африканскую страну периода с 16 вплоть до начала 19 века, ведь термин "черное золото" появился за долго до торговли нефтью и так называли работорговлю, а Украина после майдана изобрела "белое золото" - гастарбайтеров ставших новой нефтью/сырьем для Украинской экономики, и современная экономика Украины держится во много не на кредитах МВФ и транзите (значительная часть из которых по моему мнению просто распиливается и разворовывается так и не попадая в экономику Украины и никак не влияя на нее ни в какую сторону, хотя скорей даже в худшую так как этот распил в части кредитов МВФ и прочих "благодетелей" надо отдавать нам всем из бюджета), а держится экономика именно на деньгах гастарбайтеров в СКВ которые они переводят в Украину своим семьям и они тут их тратят + эти траты не виснут на государстве/бизнесе/домохозяйствах как долг, их не надо возвращать, их можно рассматривать как прямые инвестиции в экономику страны. Что бы доллар скакнул на 40 должно произойти в мире и/или Украине что то глобальней просто прекращения транзита, думаю даже резкий обвал рынка гривневых ОГВЗ и выход инвесторов обратно в СКВ может дать значительно больший эффект девала гривны т.к. он может произойти почти мгновенно получив комуллятивный эффект, чем постепенное в течении года недополучение 3 ярдов от транзита.Украина не Африка и ей на 400 лет белого золота не хватити если честно я даже не вижу в Украине зачатков перехода экономики на новые не сырьевые рельсы или изменения модели развития общества от лохтората/обезьяны к гомо сапиенс/человек разумный, по моему все гомо сапиенс оставшиеся в этой стране уже плюнули и понимаю беспросветность и без перспективность с тупиковостью развития Украинского государства и общества и если не сами в силу возраста или привычки то своих детей пытаются всеми доступными способами устроить жить/учиться/работать и зарабатывать за пределами Украины тем самым пока поддерживая приток СКВ в страну от "белого золота" Украины.