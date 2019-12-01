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Яких цін на пальне очікувати
водіям: експерти озвучили...

Яких цін на пальне очікувати водіям: експерти озвучили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:39

Яких цін на пальне очікувати водіям: експерти озвучили...

Пропонуємо до обговорення:
Перехідна тиждень з осені на зиму внесла пожвавлення в усталені за листопад тренди на ринку палива.

Дивися повний текст Яких цін на пальне очікувати водіям: експерти озвучили прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:39

Прогноз 100% схожий на гаданье деревенской бабушки.
sena_2008atp
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