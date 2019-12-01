|
|
Яких цін на пальне очікувати водіям: експерти озвучили...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:39
Пропонуємо до обговорення:
Перехідна тиждень з осені на зиму внесла пожвавлення в усталені за листопад тренди на ринку палива.
Дивися повний текст Яких цін на пальне очікувати водіям: експерти озвучили прогноз
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92265
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:39
Прогноз 100% схожий на гаданье деревенской бабушки.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему