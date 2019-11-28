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Третина українців думають
про переїзд на роботу за...

Третина українців думають про переїзд на роботу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:05

Третина українців думають про переїзд на роботу за...

Пропонуємо до обговорення:
63% респондентів про це не думали.

Дивися повний текст Третина українців думають про переїзд на роботу за кордон (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:06

они и на пмж думают
sal
 
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