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Третина українців думають про переїзд на роботу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:05
Пропонуємо до обговорення:
63% респондентів про це не думали.
Дивися повний текст Третина українців думають про переїзд на роботу за кордон (інфографіка)
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Додано: Пон 09 гру, 2019 15:06
они и на пмж думают
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